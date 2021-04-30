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影／屏東Pbike民眾反映不好騎 縣府：全面更換後輪齒輪

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影

屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來很沉重、不好騎，屏東縣府交通旅遊事務處屢接獲民眾反應，今年4月初花2周全面更換Pbike的後輪齒輪，齒輪越少騎起來越費力，後輪齒輪從18齒飛輪更換為22齒飛輪，有民眾發現調整後的Pbike變得好騎了。屏東Pbike去年11月起調整費率，前半小時免費改採累積制，今年1到3月收入較去年同期增加83%。

屏東縣府交旅處指出，屏東Pbike1.0版使用氣胎，民眾常遇到破胎、爆胎，反應不好騎，又容易產生危險。Pbike2.0去年全面換實心胎，但因為輪胎沒有空氣帶動，踩起來很沉重，屢接獲民眾反映後，今年4月初花兩周將Pbike的後輪齒輪重新更換。

交旅處指出，PBike的後輪齒輪從18齒飛輪更換為22齒飛輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力，Pbike單車數量共932輛，已全面更換。

屏東Pbike現階段在屏東市與潮州鎮設置，屏東市有33站，潮州鎮有6站，潮州鎮之後會再增設三站，分別在潮州鎮第一立體停車場、潮州鎮聯合辦公大樓，預估明年完工，鎮公所自籌經費在朝林宮、泗林綠色隧道附近設置，委由縣府代辦，預計今年可完工。

屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影
屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來沉重、不好騎，屏東縣府交旅處今年4月初花2周更換後輪的齒輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力。記者劉星君／攝影
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屏東縣 單車 自行車

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