影／屏東Pbike民眾反映不好騎 縣府：全面更換後輪齒輪

屏東公共自行車Pbike不少民眾反應踩起來很沉重、不好騎，屏東縣府交通旅遊事務處屢接獲民眾反應，今年4月初花2周全面更換Pbike的後輪齒輪，齒輪越少騎起來越費力，後輪齒輪從18齒飛輪更換為22齒飛輪，有民眾發現調整後的Pbike變得好騎了。屏東Pbike去年11月起調整費率，前半小時免費改採累積制，今年1到3月收入較去年同期增加83%。

屏東縣府交旅處指出，屏東Pbike1.0版使用氣胎，民眾常遇到破胎、爆胎，反應不好騎，又容易產生危險。Pbike2.0去年全面換實心胎，但因為輪胎沒有空氣帶動，踩起來很沉重，屢接獲民眾反映後，今年4月初花兩周將Pbike的後輪齒輪重新更換。

交旅處指出，PBike的後輪齒輪從18齒飛輪更換為22齒飛輪，讓民眾騎單車時較輕鬆、省力，Pbike單車數量共932輛，已全面更換。