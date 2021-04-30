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輕軌大順路工程啟動 林欽榮：明年10月搭輕軌到博愛路

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄輕軌二階大順一路工程即將啟動，副市長林欽榮說，將仿照中博橋拆除模式，全府全軍動員，有節奏、一段段施工，採游牧式推進，降低對交通的衝擊。圖／高雄市政府提供
高雄輕軌二階大順一路工程即將啟動，副市長林欽榮說，將仿照中博橋拆除模式，全府全軍動員，有節奏、一段段施工，採游牧式推進，降低對交通的衝擊。圖／高雄市政府提供

本月22日高雄輕軌環差報告經中央核定後，副市長林欽榮今天宣布，大順一路5月2日起動工，依街廓分段逐步架設圍籬至博愛路。林欽榮坦言，這是繼中博高架橋拆除工程後的一項市政建設大挑戰，將仿照中博橋拆除模式，全府全軍動員，有節奏、一段段施工，採游牧式推進，降低對交通的衝擊。

施工前夕，林欽榮今天召集捷運局、交通局、警察局交通大隊、鼓山公所及統包團隊反復沙盤推演，推導各種交通課題、車流瓶頸點、用路人需求等，研提各種解決方式及替代方案，要讓施工期交通衝擊降到最低。

許多人擔心，車流量大的大順路一旦施工，恐進入交通黑暗期，也有綠營人士憂心，一旦動工，市長陳其邁施政滿意度恐怕會往下掉。

林欽榮說，施工期間難免會有一些影響，盼市民給市府團隊多一些包容，市府會竭盡所能降低工程對交通環境的衝擊，市府已設立目標，今年底輕軌大南環通車至C20站、明年底持續通車至博愛路口C24站，邁向輕軌成圓的百年城市願景。

施工期間將塗銷路邊停車格，市府已商請沿線6所學校在放學後提供停車空間，捷運局、交通局也持續檢視沿線可釋出的臨時路外停車空間。林欽榮說，考量車道空間有限，5月3日起大順一路（博愛－裕誠）尖峰時段禁行15噸以上大貨車，也要求公車必須換車型，從大巴改為中巴，路線不變，只是換車型。

林欽榮說，推動重大市政工程事涉多個公私部門，上令要下達，要像5G特性高速度、低延遲、多連結，已要求捷運局建立專案群組，由他親自督導。

「溝通再溝通！」林欽榮也要求鼓山區公所同仁加入專案團隊，向沿線住戶溝通、說明，施工及行車資訊要透過多元管道投放。

善用智慧科技也是一環，大順一路沿線已布設CCTV，透過市府智慧運輸中心掌控車流動態，因應施工期間交通環境更為複雜，要求統包團隊增設車流監視器，以AI智慧辨識車流變化，市府團隊才能即時採取應變作為，例如警察局機動調派勤務疏導可能產生壅塞的瓶頸點。

副市長林欽榮（右一）今天與相關單位開會討論，要求每個環節都不能輕忽。圖／高雄市政府提供
副市長林欽榮（右一）今天與相關單位開會討論，要求每個環節都不能輕忽。圖／高雄市政府提供
如何降低施工期間交通衝擊是一大重點，警察局同仁說明相關措施。圖／高雄市政府提供
如何降低施工期間交通衝擊是一大重點，警察局同仁說明相關措施。圖／高雄市政府提供
高雄輕軌二階大順一路工程將在5月2日起動工，施工前夕，副市長林欽榮（左）召集捷運局、交通局、警察局交通大隊、鼓山公所及統包團隊等反復沙盤推演。圖／高雄市政府提供
高雄輕軌二階大順一路工程將在5月2日起動工，施工前夕，副市長林欽榮（左）召集捷運局、交通局、警察局交通大隊、鼓山公所及統包團隊等反復沙盤推演。圖／高雄市政府提供

林欽榮 高雄輕軌 捷運

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