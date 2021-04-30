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強化邊境管控 高市府籲航港人員儘速接種疫苗

中央社 / 高雄30日電

華航機師疫情擴大，高雄市政府衛生局今天表示，高市轄內國籍航空人員疫苗接種率僅6.3%，低於高市防疫人員41%，呼籲機場港埠及防疫旅館人員儘速接種。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案，皆與華航機組人員檢疫居住的諾富特飯店有關，其中1人是昨天發現發燒房務員工，另2人是無發燒房務員工及餐飲部員工。

高雄市衛生局表示，昨已在小港機場及高雄港設站，提供第一線人員接種疫苗，計接種128人。衛生局統計，高雄市轄內2國籍航空公司所屬人員共527人，截至今天僅接種33人，接種率6.3%，遠低於高市防疫人員平均值41%。

衛生局指出，由於目前國際疫情嚴峻，航空公司機師、機組員等頻繁出入國境並往來國際間，或因暴露時間長而導致感染風險高，尤其應落實居家檢疫等防疫措施，並請航空公司負起責任，鼓勵所屬員工儘速接種。

高市府防疫團隊今天也將再次針對轄內防疫旅館全面稽查，除再次提醒業者遵守作業流程、落實清消，也呼籲所屬從業人員儘速接種疫苗。衛生局表示，高市也會針對選擇非防疫旅館居家檢疫對象加強關懷訪查，杜絕任何可能傳染風險。

衛生局 小港機場 疫情 新冠肺炎 新冠疫苗

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