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4年一科市訂民俗登場 鳳芸宮媽祖海巡林園啟航

中央社 / 高雄30日電

高雄市定民俗、4年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」今天下午4時啟航，預計傍晚抵達大港橋旁，首度駐駕高雄流行音樂中心海音館並進行團拜祈福，市府也準備精彩酬神表演迎媽祖。

文化部次長蕭宗煌下午4時在中芸港恭請媽祖金身上鑾轎前往高雄港，共有35頂神轎、25艘漁船隨媽祖海巡，其中5艘公船分別為載送媽祖的福昌3號、載送水僊尊王並擔任開路鼓的福春號；載送溫府千歲、葛府千歲、何府千歲的新瀚陽號、福益7號與福益6號。

有別以往海巡媽清晨出航前往台南，晚間回鑾高雄中芸港，「2021林園鳳芸宮媽祖海巡」廟方受高市府邀請，媽祖船隊將首次駐駕高雄港一晚，現場還將帶來藝陣與酬神戲，眾人將見證鳳芸宮媽祖與眾神在海音館駐駕這奇幻的一幕。

媽祖 海巡 高雄港

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