高市推綠屋頂12年 等同增加5座衛武營公園

高雄市歷12年推動建築物立體綠化及綠屋頂政策，今天再有中正國小屋頂花園啟用，前往主持的副市長林欽榮欣喜表示，多年來高市推廣綠屋頂，約為城市增50萬平方公尺綠意，相當於5座衛武營公園，今天啟用的屋頂花園由中正國小與高雄日僑學校攜手建置，化身為台日環教場域，更添中日合作友好關係。

中正國小與高雄日僑學校共用校園，兩校攜手合作，將頂樓老舊鐵皮屋拆除，變身為綠意盎然的屋頂花園，取名為「綠野仙境」，兩校師生並種下台灣金銀花與日本紫藤花，包括副市長林欽榮、日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次、高雄日僑學校校長須田百合子及高雄建築界聞人都參與揭牌盛會。

高雄市建管處表示，這處示範工程次737萬，種植6種藤蔓、10種蜜源植物，未來將打造綠藤蔓棚及生物棲地，並設置1614片太陽光電板，裝置容量約472.36KW，年發電量可達60萬3440度，可供 166個一般家庭用戶使用。

林欽榮強調，高雄市推動建築物立體綠化與綠屋頂政策12年，善用綠基金每年挑選2至3處公部門建置綠屋頂，迄今增加50萬平方公尺綠地，相當於5座衛武營。