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高雄社區關懷點再添一處 新光學堂陪伴長輩活躍老化
高雄左營區新光里屬新型態都會區結構，社區長輩知識、經濟、生活水平高，許多長輩退休後賦閒在家，需要新的生活重心。新光里長黃麗純催生社區照顧關懷據點「新光學堂」，鼓勵長輩走出家門，氣色好、胃口好、心情也變好。
這處關懷據點去年8月開始試辦，今天正式揭牌，每周服務兩個時段，目前參與的長輩們有28人，其中最年長是86歲曹羅喜阿嬤，她臉上洋溢青春笑容，個性開朗，行動健步如飛，看不出來已經86歲，參加社區關懷據點活動，是她最期待的事。
關懷據點為長輩安排手作課程或健康操等，藉由據點豐富且多元課程，讓長輩重拾成就感、自信心。例如手作饅頭課，蒸出來饅頭蓬鬆有嚼勁，學堂老同學們超級捧場吃光光。
黃麗純說，社會局長青中心輔導成立社區照顧關懷據點，也少不了協會志工、在地夥伴全力協助，透過關懷訪視鼓勵社區長輩走出家門。
社會局長謝琍琍指出，落實在地老化是重要的社會福利政策，據點布建採優化輔導策略，在人口老化程度較高的社區新設據點外，並輔導有辦理據點經驗的社區扮演母雞帶小雞角色，協助鄰近未辦理據點的社區，評估需求後向長青中心提出申辦。
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