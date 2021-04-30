升級恆春半島東西向路網 屏縣府分階段全面性改善

屏東恆春半島是國旅勝地，199和200縣道是東西向2大交通動脈，但路幅多窄小，行車不便；縣長潘孟安今天出席新屏154線開工典禮時說，為提升半島路網服務水準，恆春至滿州鄉的屏200分段拓寬外，屏199壽卡至牡丹東源村段3月拓寬完成，接著爭取至中心崙段拓寬經費，新屏154線則連接車城鄉南勢湖和內埔聚落至屏199線，以更舒適的道路品質和便利路網，帶動半島整體區域發展。

老家在車城鄉的潘孟安說，1992年他任車城鄉代表時，南勢湖聚落居民就反映，對外交通僅靠經懷恩橋連接至縣道199線，聚落與溫泉村僅隔著四重溪河道，但兩地距離長約3公里，溫泉觀光據點的發展侷限溫泉村，鄰近南勢湖因對外交通不便缺乏發展觀光契機，縣府提報生活圈道路交通系統建設計畫，公路總局核定2.5億元改善計畫，定明年底完工。

縣府工務處說，起點為縣道199線外環道跨越北側堤防、四重溪，終點銜接南勢湖聚落，新建道路518公尺、寬12公尺，包含1座預力中空橋梁， 命名新屏154線，未來可串聯199線外環道與南勢湖及內埔聚落道路，減少四重溪兩岸居民及遊客往來距離，並強化城鄉間運輸機能、防災路線等，可望導入溫泉區觀光人口，促進地方整體發展繁榮。

199和200縣道是恆春半島東西向2大交通動脈，在地居民和遊客常抱怨路幅窄，山路彎道又多，行車不便，公路局去年暑假開放遊覽車行駛台26線東海岸牡丹旭海至滿州港仔段，但南北銜接的199和200縣道路幅窄，大車會車更是一大難題，常讓駕駛心驚驚。