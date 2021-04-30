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「國際不打小孩日」旗山長輩廟埕吶喊我不打小孩

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
因應「國際不打小孩日」主題，旗山公所前進南勝社區邀居民參與宣導活動。圖／旗山區公所提供
因應「國際不打小孩日」主題，旗山公所前進南勝社區邀居民參與宣導活動。圖／旗山區公所提供

今天4月30日是「國際不打小孩日」，高雄旗山區公所前進社區舉辦宣導活動，適逢美國傅爾布萊特計畫（the Fulbright Program）文化交流學員芮于到旗山參訪，社區阿公阿嬤邀請他參與社福照護模式，富有人情味的活動讓他印象深刻。

為強化兒少保護意識與增進長者法律認知，進而降低家暴案件發生率，旗山區公所人員近日深入社區進行宣導，主題涵蓋「反家暴、消費者保護反詐騙吸金、企業誠信」等議題。

今天上午，宣導團隊前進南勝里北辰宮，30幾位農民參與活動，還有人專程開車農機車到廟埕，從美國來台交流的芮于是印度裔美國人，跟著社區長輩一起喊口號，以不慎流利中文說，宣導活動有趣，此行收穫滿滿。

旗山公所指出，台灣面臨嚴重「少子化」，農村存在不少隔代教養情況，考量年長者接收資訊有限，溝通不良也會發生管教問題，專程把宣導活動拉到社區舉辦。

「國際不打小孩日」，美國傅爾布萊特計畫學員芮于（後排左一）參訪社區，跟著居民一起呼喊口號。圖／旗山區公所提供
「國際不打小孩日」，美國傅爾布萊特計畫學員芮于（後排左一）參訪社區，跟著居民一起呼喊口號。圖／旗山區公所提供

家暴 農民 隔代教養

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