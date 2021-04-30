美濃6公保地將重劃開發 可為市庫省3.5億土地徵收支出

高雄美濃地區自78年進行第1期公共設施保留地通盤檢討以來，許多私有地雖解編，卻遲遲未能開發，引發民怨，高雄市政府都市計畫委員會今天再進行專案通盤檢討，通過審議6處附帶條件整體發開發區通盤檢討案，並決議釋出3公頃住宅用地，透過土地活化利用，預估可為市庫省下3.５億元的土地徵收支出，帶動地方發展。

高市都委會今天審議通過美濃都市計畫原「市一」等6處附帶條件地區專案通盤檢討案，將透過市地重劃開發方式取得1.22公頃公設地，預估為市庫省下約3.5億元的土地徵收支出，並可提供約3公頃住宅區土地活絡地方發展。

兼任高市都委會主任委員的副市長林欽榮表示，美濃地區第1期公共設施保留地專案通盤檢討以來，許多私有地雖從公共設施用地解編，卻遲未開發，影響私有地主權益，市府主動針對6處附帶條件地區進行專案通盤檢討，搭配市地重劃，可同時完成公共設施興闢，並提供住宅區土地。

林欽榮說，以往附帶條件地區多半受限於周邊計畫道路未開闢，缺乏交通串聯功能，導致開發誘因較低。這次通盤檢討，將周邊計畫道路一併納入開發範圍，透過重劃方式解決未來發展住宅的用地需求，同時可開闢重劃區內的道路、公園及綠地，有助形塑優質環境。

都市計畫發展局長楊欽富說，本案屬於早期公保地解編，經與地政局評估重劃開發的可行性後，調整公共設施配置並納入周邊道路，未來重劃完成後，生活機能更優成長，房價增值空間可期。