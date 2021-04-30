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馬祖軍民共用中正圖書館 5/1開放夜間閱讀

中央社 / 連江縣30日電

馬祖沒有書店，圖書館書籍為民眾可立即閱讀資源，為讓軍民可充分運用圖書館，南竿鄉中正圖書館明天起將提供夜間閱讀服務，也是馬祖目前唯一可夜間閱讀的地方圖書館。

馬祖沒有書店，民眾在地購書須透過網路訂購，等待貨運。為提供馬祖社區居民、學生及軍人閱讀與圖書館資訊查詢需求，並提供良好閱讀環境，文化處開放夜間閱讀服務，充分發揮圖書館功能，讓軍民鄉親能整天在圖書館充實新知，享受讀書樂趣，提升文化素養。

根據「連江縣志」記載，中正圖書館民國66年籌建，為提升地方文化，由國際獅子會中華民國總會捐贈新台幣100萬元經費、介壽村民陳和和響應政府推行地方文教工作捐獻建地，並由軍方兵工協建完成，民國70年中正圖書館正式啟用，成為地方軍民共讀圖書館。

連江縣政府文化處表示，為持續服務廣大讀者夜間閱讀需求，中正圖書館夜間開館服務從5月1日起開放，開放時間為週二至週六下午5時至晚間9時止，週一休館，週日晚上不提供夜讀服務，歡迎鄉親軍民多加利用。

連江縣政府文化處表示，春季以來，圖書館使用人數逐漸提升，為持續提供良好的閱讀環境，中正圖書館不僅開放夜間閱讀服務，也將持續提升館內設備與增加館藏書籍數量，提供民眾更佳及舒適的閱讀環境。

圖書館 馬祖 加利

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