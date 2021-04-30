台電促協金變市府小公庫？高市議員促成立管委會

台電公司編列「促協金」回饋地方，高市議員方信淵調查發現，台電去年回饋永安、彌陀、岡山等地鄉親8734萬，其中4535萬元由市府養工處運用，他認為，道路經費本來應由公部門編列預算，不能把回饋金當成市府公庫，建議成立管委會專款專用。民政局長閻青智回應說，從縣市合併前沿用至今，尊重地方需求。

高雄市議會第三屆第五次定期大會今天上午進行民政部門業務報告與質詢。高市議員方信淵指出，台電興達火力發電廠燃煤機組、大林電廠正進行更新作業，促協金共8734萬，養工處執行4535萬、民政局執行4198萬，統籌運用的原則為何？

針對民政局部分，民政局長閻青智表示，台電回饋金會回到它回饋區域，包括永安、彌陀、岡山、茄萣、路竹、湖內等區域，各公所依地方需求提報計畫，民政局立場是尊重地方需求。

方信淵質疑，促協金應該是回饋給地方的特別建設、設施與活動，為何部分回饋金分配給養工處，非常奇怪，這樣是本末倒置，把促協金當成市府公庫使用，民眾沒有享受福利只享受汙染；促協金不能變成原有的公務預算使用，應成立管委會確實回饋至各區，專款專用才合理。

閻青智說，高雄縣市合併前，原縣分配一定金額給養工處執行，合併後沿用比例與分配至今，雖然由養工處統籌運用，但應該還是要用在它應該回饋區域的地方建設需求。