與天爭水 陳其邁：將多增設1台抽水機抽取提供地面水

因應乾旱，高雄市政府目前祭出鑿井抽水蓄湖的策略，每天與天爭水。市長陳其邁今早主持抗旱會議，指示持續使利移動式抽水機，將農灌用水抽入澄清湖蓄存，5月7日前達到滿庫目標，今早蓄水量已七昨天多了12萬噸，另也將在高屏堰附近再增設一台抽水機抽取地面水，可望每天為高雄再增加1.5萬噸的水量。

高市水利局長蔡長展說，今早的開抗旱會議是針對澄清湖水庫滿庫目標的前置作業做討論，目前水利局在大樹區曹公圳取水口，已利用移動式抽水機把整個農灌用水抽到澄清湖，今早澄清湖庫容量已達174萬噸，比昨天多約12萬噸左右，這部分還在加速成長。

陳其邁今早也盤點地面水，看如何多取供給澄清湖，蔡長展表示，這部分會跟南水局合作調度移動式抽水機，此外也會加速鑿井，希望五月中能供應給澄清湖達9.6萬噸的水量。

蔡進一步表示，南水局目前在攔河堰下游已佈置2台大型抽水機，每天可以取供3萬噸地面水，陳市長希望在不影響南水局鑿井進度下再多增1台取水，也就是再多1.5萬噸的取水量，在高屏溪沿線，只要有地面水，能多取用就多取用，這個部分南水局會帶回去研議。