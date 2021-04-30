快訊

也是近百人出席！北檢、桃檢19日到諾富特座談 檢察官心驚

班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東小黃運價調漲 縣府：計程車自律、交通友善形象

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府交通旅遊處也設計標有申訴專線資訊的枕套提供計程車駕駛員放在車內，若乘客遇不合理收費情形時，可打專線申訴。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府交通旅遊處也設計標有申訴專線資訊的枕套提供計程車駕駛員放在車內，若乘客遇不合理收費情形時，可打專線申訴。圖／屏東縣府提供

凍漲13年的屏東計程車運價，將在5月1日起調整，屏東縣三大計程車公（工）會將要求運將要自律按表收費，屏東縣政府交通旅遊處也設計標有申訴專線資訊的枕套提供計程車駕駛員放在車內，若乘客遇不合理收費情形時，可打專線申訴，主管機關將依法裁處，5月1日起相關單位將加強稽查，打造屏東交通友善環境。

過去屏東縣計程車亂喊價行為，重創屏東對外交通友善形象，屏東縣政府交通旅遊處在今年經多方數次研商，由計程車公（工）會依規定提案調整運價，經計程車費率審議委員會審查通過，將自5月1日0時起調整，起跳運價調整為1公里100元，續跳運價調整為每0.2公里加收5元，計時運價部分，調整為車速5公里以下每2.5分鐘5元。

屏東縣計程車客運商業同業公會、屏東縣不靠行計程車駕駛員職業工會與屏東縣計程車駕駛員職業工會等3大計程車公（工）會表示，多年向政府反映計程車費率應合理調整，現在新的費率終於要上路了，期能突破屏東計程車每月淨收入低於16K困境，提升運將的工作環境，調整後，也配合嚴格要求駕駛按表收費，經查獲屬實且情形嚴重者將予以拔牌處分。

高雄區監理所表示，屏東計程車運價調整後，加強與屏東縣政府警察局合作不定期聯合稽查，倘經查獲確有未按表計費及未列印乘車證明等情形，將依公路法處以9000元罰鍰；拒載短程部分，則由警察局依道路交通管理處罰條例，處以600到1200元罰鍰。

交旅處指出，縣府設計製作標有申訴專線資訊的枕套，提供計程車駕駛員放置於車內，乘客如遇有計程車司機不合理收費情形，請記下計程車車號、司機姓名、乘車時間、上下車地點及車資等資料，依枕套上申訴專線向當地監理單位或警察局申訴，經查證屬實，主管機關將依法裁處，呼籲民眾可踴躍檢舉，以透由官方、民間、業者3方共創屏東計程車友善環境。

不按表計費申訴專線：公路總局用路人中心0800-231-035、屏東監理站08-7666136；任意拒載乘客申訴專線：屏東縣政府警察局08-7533110。

凍漲13年的屏東計程車運價，將在5月1日起調整，打造屏東交通友善環境。記者劉星君／攝影
凍漲13年的屏東計程車運價，將在5月1日起調整，打造屏東交通友善環境。記者劉星君／攝影
屏東縣政府交通旅遊處也設計標有申訴專線資訊的枕套提供計程車駕駛員放在車內，若乘客遇不合理收費情形時，可打專線申訴。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府交通旅遊處也設計標有申訴專線資訊的枕套提供計程車駕駛員放在車內，若乘客遇不合理收費情形時，可打專線申訴。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 計程車 警察

延伸閱讀

計程車司機沒來者不拒 「物以類聚」生意變好了

百度跑第一 無人計程車上路

屏東哈尤溪翻車事故 縣府成立輔導小組挽救觀光

屏東愛文芒果蟲害減產2至3成 首批整櫃外銷啟航

相關新聞

境外臭氧影響 留意午後空品轉差

前兩天受到鋒面通過影響，下雨加上風速風向明顯轉變，擴散條件好，各地空品不錯。隨著鋒面離開，天氣恢復穩定之後，高雄市環保局...

亞灣區將添新亮點 圖書總館結合星級文創酒店

承億文旅集團進軍高雄，在高雄市總圖BOT案中，將以五星級飯店規格打造「承億酒店」，今年底試營運。承億文旅董事長戴俊郎表示...

金門老兵召集令敲定10月中登場 邀老兵重遊英雄島

「金門老兵召集令」已成為金門的觀光口碑與招牌活動，金門縣府今天表示，已敲定今年老兵召集令活動預定10月中登場，活動內容包...

與天爭水 陳其邁：將多增設1台抽水機抽取提供地面水

因應乾旱，高雄市政府目前祭出鑿井抽水蓄湖的策略，每天與天爭水。市長陳其邁今早主持抗旱會議，指示持續使利移動式抽水機，將農...

屏東小黃運價調漲 縣府：計程車自律、交通友善形象

凍漲13年的屏東計程車運價，將在5月1日起調整，屏東縣三大計程車公（工）會將要求運將要自律按表收費，屏東縣政府交通旅遊處...

舊公寓頂樓竟變身非法犬貓繁殖場 高市動保處開罰

高雄市小港區某公寓頂樓疑私設犬隻繁殖場，高雄市農業局動保處獲通會同動保團體前往了解，當場查獲20隻成犬及3隻幼犬，全部都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。