屏東小黃運價調漲 縣府：計程車自律、交通友善形象

凍漲13年的屏東計程車運價，將在5月1日起調整，屏東縣三大計程車公（工）會將要求運將要自律按表收費，屏東縣政府交通旅遊處也設計標有申訴專線資訊的枕套提供計程車駕駛員放在車內，若乘客遇不合理收費情形時，可打專線申訴，主管機關將依法裁處，5月1日起相關單位將加強稽查，打造屏東交通友善環境。

過去屏東縣計程車亂喊價行為，重創屏東對外交通友善形象，屏東縣政府交通旅遊處在今年經多方數次研商，由計程車公（工）會依規定提案調整運價，經計程車費率審議委員會審查通過，將自5月1日0時起調整，起跳運價調整為1公里100元，續跳運價調整為每0.2公里加收5元，計時運價部分，調整為車速5公里以下每2.5分鐘5元。

屏東縣計程車客運商業同業公會、屏東縣不靠行計程車駕駛員職業工會與屏東縣計程車駕駛員職業工會等3大計程車公（工）會表示，多年向政府反映計程車費率應合理調整，現在新的費率終於要上路了，期能突破屏東計程車每月淨收入低於16K困境，提升運將的工作環境，調整後，也配合嚴格要求駕駛按表收費，經查獲屬實且情形嚴重者將予以拔牌處分。

高雄區監理所表示，屏東計程車運價調整後，加強與屏東縣政府警察局合作不定期聯合稽查，倘經查獲確有未按表計費及未列印乘車證明等情形，將依公路法處以9000元罰鍰；拒載短程部分，則由警察局依道路交通管理處罰條例，處以600到1200元罰鍰。

交旅處指出，縣府設計製作標有申訴專線資訊的枕套，提供計程車駕駛員放置於車內，乘客如遇有計程車司機不合理收費情形，請記下計程車車號、司機姓名、乘車時間、上下車地點及車資等資料，依枕套上申訴專線向當地監理單位或警察局申訴，經查證屬實，主管機關將依法裁處，呼籲民眾可踴躍檢舉，以透由官方、民間、業者3方共創屏東計程車友善環境。