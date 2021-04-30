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舊公寓頂樓竟變身非法犬貓繁殖場 高市動保處開罰

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高市動保處在小港區一處舊式公寓頂樓查獲非法繁殖場。記者王昭月／翻攝
高市動保處在小港區一處舊式公寓頂樓查獲非法繁殖場。記者王昭月／翻攝

高雄市小港區某公寓頂樓疑私設犬隻繁殖場，高雄市農業局動保處獲通會同動保團體前往了解，當場查獲20隻成犬及3隻幼犬，全部都是品種犬，由於飼養環境不佳，並起獲助產藥物，研判是非法繁殖，將依動保法處10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

高市動保處表示，動保團體通報的地點是小港區一處舊式連棟公寓頂樓，民眾反映常聽到幼犬叫聲且環境惡臭，動保處獲報後會同動保團體、里長及警察前往了解，打開頂樓門，空氣充滿惡臭，部分犬隻毛髮打結，還有剛出生的3隻幼犬，顯然是私下繁殖。

動保處表示，動物保護法第22條第1項規定，任何人不得販賣特定寵物。申請經直轄市、縣（市）主管機關許可，並依法領得營業證照的業者，得經營特定寵物的繁殖、買賣或寄養；許可期間以三年為限。違法擅自經營特定寵物繁殖場、買賣或寄養的業者，可處以罰鍰，並命令停止營業。

幼犬 寵物 動保團體

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