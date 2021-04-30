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高雄廟會鞭炮擾民裁罰件數8成未立案 議員促加強輔導

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林于凱要求民政局加強擔心未立案宗教團體不利鞭炮噪音管理。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林于凱要求民政局加強擔心未立案宗教團體不利鞭炮噪音管理。記者徐白櫻／翻攝

宗教廟會活動鞭炮擾民帶來不少困擾，高雄去年下半年的裁罰件數581件，但高達八成三是未立案宮廟，市議員林于凱憂心未登記的宗教團體增加管理困難。民政局長閻青智表示，未來考慮將廟會活動的申請路權時間拉長，在地公所加入，讓相關單位有更多時間進行審查，考慮提高裁罰基準。

高雄市議會第三屆第五次定期大會今天上午進行民政部門業務報告與質詢。高市議員于凱指出，廟會鞭炮噪音擾人，宗教傳承很重要，但如何在現代化下傳承文化又不擾民？依據資料，高市府2019年整年度的裁罰424件，光在2020下半年裁罰581件，裁罰明顯提高，代表市府重視此問題。

林于凱說，肯定市府努力，但在去年下半年的裁罰件數中，受罰團體31家，裁罰金額171萬，只有5家立案，其他26家沒有登記，比率為83％，未立案團體不會留下不良紀錄，不利事前審查，擔心合法申請的業者會被列管，沒有申請者反而管不到，正本清源的方法還是要輔導立案。

民政局長閻青智表示，過去許多廟會神壇噪音源自於參加團體，而非主辦寺廟團體，府內開會數次，目前方向是傾向把事前申請路權的時間拉長，更提早一點，比如一個月申請，讓民政局有多時間根據過去狀況或實際路線有更多討論，原則上會請區公所就近在事前了解與輔導，裁罰部分也會請相關局處把裁罰基準提高。

閻青智說，會把過去裁罰紀錄納入考量，未立案宗教場所沒有登記，但會有申請主體或申請人，會跟相關單位做進一步討論與掌握。

噪音 路權 高雄市

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