金門老兵召集令敲定10月中登場 邀老兵重遊英雄島

「金門老兵召集令」已成為金門的觀光口碑與招牌活動，金門縣府今天表示，已敲定今年老兵召集令活動預定10月中登場，活動內容包含「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎」及「注意!老兵罩伙來」等三大系列活動，歡迎曾經在金門服役且已退役的老兵，趕緊提前安排假期來金門報到。

縣府觀光處表示，根據統計，「金門老兵召集令」3年來累積參加活動老兵已達2萬6000人；去年9月30日到12月15日活動期間，平均一名老兵有3.47名親友同行，以平均每人消費金額新台幣1萬5546元計算，帶動消費金額達3億9000多萬，觀光產值十分可觀。

今年的老兵召集令「淡季返金」活動日期，敲定自10月15日至12月15日，活動內容包含「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎」及「注意!老兵罩伙來」等三大系列活動。曾經在金門服役且已退役之老兵，備具金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，就可以申領金門老兵專屬紀念品。

今年策畫「那時候的他，你好嗎?」活動，觀光處說，很多老兵把金門當成第二個家，心心念念想要回金門找到記憶中那時候的他，並傳達彼此安好的訊息。這個他，也許是老村長、也許是洗衣婦、也許是鄉間小店的女兒，透過活動，讓老兵一起找老朋友。

「注意!老兵罩伙來」活動，是繼去年受到老兵歡迎的邀請卡後，再加入了老兵親友的思考，在邀請卡上加入了明信片的功能，讓跟老兵同行的親友，感受專屬金門老兵的光榮感。另外，還有推薦據點，提供旅遊參考，讓老兵與親友體驗、感受曾經的回憶，同時也有近160店家，要推出優惠、要共迎老兵回金。

「常年推廣計畫」則包含據點升旗、秘境據點回訪、獅山徵砲友砲操表演體驗、老兵群年會在金門活動等四項。其中，據點升旗、秘境據點回訪涉及單位眾且具軍事安全考量等議題，需經會勘後才能抵定；而獅山徵砲友砲操表演體驗、老兵群年會在金門等則無異議通過。