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亞灣區將添新亮點 圖書總館結合星級文創酒店

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
承億文旅董事長戴俊郎昨天率團隊拜訪高雄市副市長史哲，討論「高雄市圖書館總館共構會展文創會館」構想。圖／承億文旅提供
承億文旅董事長戴俊郎昨天率團隊拜訪高雄市副市長史哲，討論「高雄市圖書館總館共構會展文創會館」構想。圖／承億文旅提供

承億文旅集團進軍高雄，在高雄市總圖BOT案中，將以五星級飯店規格打造「承億酒店」，今年底試營運。承億文旅董事長戴俊郎表示，高雄承億酒店將以書為核心，運用許多高雄元素，要讓飯店成為旅行目的地。

戴俊郎昨天率團隊拜訪高雄市副市長史哲，討論「高雄市圖書館總館共構會展文創會館」構想，戴俊郎說，承億文旅集團會以五星級飯店規格打造全新高端品牌「承億酒店」，投資近10億，以城市閱讀為題將港都人文底蘊結合高雄總圖書館，預計今年底試營運。

史哲期許經營團隊，未來在場域動線設計、空間的對話與故事上，都能讓人耳目一新，讓酒店、圖書館、書、城市能緊密結合，創造城市成為旅行中最美好體驗。

戴俊郎也提到承億文旅今年布局腳步，除到高雄拓點外，今年暑假在日月潭會有一家文創設計旅店開張，朝一館一特色台灣島鏈目標邁進。

亞洲新灣區是高雄近年發展熱區，公部門投入不少建設資源，包含高雄展覽館、旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館等，都是亞灣區指標建物。

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館也是亮點，結合藝文展演、住宿、會議、餐飲等，希望為市民、旅人開啟閱讀城市另一扇窗。該會館由台灣人壽投資約台幣40億元，興建地上27樓、地下6樓，打造沒有室內梁柱遮蔽視覺的60公尺大跨距建築，二條空中走廊作為連通橋，串連總圖與會館，還有50公尺懸挑透明無邊際游泳池，可在高樓層欣賞高雄市景，也遠眺西子灣落日。

承億酒店樓層從9樓至頂樓、總計約1.4萬坪，規畫234間客房、5家主題餐廳、3家戶外式景觀酒吧、高空健身房及SPA、茶舖、書店等。

高雄市立圖書館總館共構會展文創會館將成為亞灣區新亮點，結合藝文展演、住宿、會議、餐飲等，希望為市民、旅人開啟閱讀城市另一扇窗。圖／承億文旅提供
高雄市立圖書館總館共構會展文創會館將成為亞灣區新亮點，結合藝文展演、住宿、會議、餐飲等，希望為市民、旅人開啟閱讀城市另一扇窗。圖／承億文旅提供

圖書館 酒店 高雄市

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