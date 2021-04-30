在大港邊追女神雄獨特 4年一科林園鳳芸宮媽祖海巡登場

四年一科的林園鳳芸宮媽祖海巡，即將在今天下午從中芸港啟航，在海上媽祖出巡的前一傍晚，各項準備都已就緒，二十多艘已完成裝扮的漁船，每一艘都裝飾繽紛豐富的彩旗、炫目燦爛的霓虹燈飾，更有許多精心設計的巧思。副市長史哲說，透過媽祖海巡傳承高雄重要無形文化資產，也守護台灣難得一見的信仰風景。

今晚6點30分在大港橋畔有「百船隨香萬人接駕」場景，歡迎信徒來愛河灣逗熱鬧，也帶回壓轎金保平安。史哲提到，感謝媽祖應允、感謝廟方與鄉親的支持與協助，能夠提早一天出發，尊請媽祖來到愛河灣駐駕讓更多信徒能一同參與、祈福，近距離感受媽祖海巡船隊的震撼。