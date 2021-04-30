聽新聞
test
0:00 / 0:00
在大港邊追女神雄獨特 4年一科林園鳳芸宮媽祖海巡登場
四年一科的林園鳳芸宮媽祖海巡，即將在今天下午從中芸港啟航，在海上媽祖出巡的前一傍晚，各項準備都已就緒，二十多艘已完成裝扮的漁船，每一艘都裝飾繽紛豐富的彩旗、炫目燦爛的霓虹燈飾，更有許多精心設計的巧思。副市長史哲說，透過媽祖海巡傳承高雄重要無形文化資產，也守護台灣難得一見的信仰風景。
今晚6點30分在大港橋畔有「百船隨香萬人接駕」場景，歡迎信徒來愛河灣逗熱鬧，也帶回壓轎金保平安。史哲提到，感謝媽祖應允、感謝廟方與鄉親的支持與協助，能夠提早一天出發，尊請媽祖來到愛河灣駐駕讓更多信徒能一同參與、祈福，近距離感受媽祖海巡船隊的震撼。
今晚6點30分在高雄流行音樂中心戶外廣場，邀請各界一同為媽祖接駕、一起為台灣及世界祈福。戶外廣場今晚也規畫陣頭、戲曲匯演，展現台灣從土地而生的美好文化能量。防疫期間，民眾參與要全程戴口罩，除必要飲水之外，觀眾區禁止飲食。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言