清景麟基金會包場 偏鄉學校師長共賞「聽見歌 再唱」

改編真人真事的電影「聽見歌 再唱」票房破4000萬，這部電影以原聲童聲合唱團校長馬彼得經歷的故事為主軸，挑選高雄原鄉部落與多所學校學生參與演出，勵志感人。清景麟教育基金會與高雄市教育局為此包下影城，共同邀請高市偏鄉學校百名師長欣賞，寶山國小原住民小朋友更現身演唱，成為現場意外驚喜，溫馨不已。

「聽」片導演楊智麟、監製陳鴻元及演員撒基努、杜滿生，昨晚到場分享拍片歷程，楊表示，這是一部尋找信心的電影，馬彼得校長憑信心帶原聲合唱團站上世界舞台，讓學生體悟到，築夢踏實的教育真諦，盼校長們也能帶領全校師生，一 起寫下屬於自已的精采。

高雄市長陳其邁很感謝劇組將高雄部的落美景入鏡，他說，高雄有山有海，有各種不同的族群文化，教育是帶領城市更好的重要環節，感謝師長們為偏鄉教育的付出及努力。

也是清景麟教育基金會董事的市議員黃文益說，劇中校長用掌聲擦亮孩子的自信，還描摩家庭與社區在孩子上台演出前，全力協助部落孩子在舞台上自信發光的情節，發人深省，相信現實社會，學校師長，家長、社區民眾共同協力，都能幫助下一代發展得更好。