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「聽見歌 再唱」電影特映會 邀請偏鄉校長欣賞獲好評
近日熱映《聽見歌 再唱》電影，劇情改編真人真事原聲童聲合唱團的馬彼得校長年輕時所經歷的故事，票房已經突破四千萬，這部電影拍攝場景選在高雄原鄉部落與多所學校學生擔任素人演員，今晚由清景麟教育基金會與高雄市教育局共同邀請全高雄市偏鄉地區學校共百位師長一起到高雄影城包廳欣賞，主辦單位也特別安排驚喜，不但有寶山國小原住民小朋友演唱拍手歌外，包括楊智麟導演、陳鴻元監製以及演員撒基努、杜滿生都現身分享拍片歷程，校長們看校長的電影現場格外溫馨又有共鳴。
楊智麟導演表示，這是一部尋找信心的電影，當年馬校長因著他的信心帶領原聲合唱團站上世界舞台，給學生可以實現、改變他們未來命運。高雄市長陳其邁也與教育局謝文斌局長、黃文益議員、原住民主委阿布斯等多位長官，到場支持並一同關心教育，陳其邁說高雄市一個很多元的城市，有山有海，有各種不同的族群文化，帶領城市要更好，教育也是重要的一環，感謝在場的師長，為偏鄉教育的付出及努力。
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