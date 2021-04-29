軍方火砲射擊擾民 陳玉珍力爭后湖睦鄰經費800萬

金防部每年都在金寧鄉的后湖陣地進行火砲射擊等軍事演習，隨兩岸關係緊張，火砲射擊天數增加，已影響金門當地居民作息，金門縣立委陳玉珍積極爭取，陸軍司令部經「地方睦鄰工作審議委員會」審議後，決議提高后湖陣地的睦鄰經費，由今年度的600萬元，明年度將大幅提升至800萬元。

陳玉珍今天表示，近來兩岸關係日趨緊張，中國大陸持續進行軍機擾台，對位處前線的金門軍民感觸更深。金門地區曾歷經戰地政務的軍事管制，即使現已解除，每年固定的軍事演練未停止；因軍事所需影響居民的日常作息，民眾依舊保持敬軍愛軍態度，配合軍方的各項軍事操練活動。

陸軍司令部近日針對敦親睦鄰工作捐助額度審議，陳玉珍向陸軍司令部協調爭取，認為經費應隨射擊天數的增減有所調整，而非每年依循往例編列；后湖地區從109年度起，聯合反登陸操演射擊天數已較108年度增加，捐助額度就不應依循往例維持原600萬元的捐助額度。