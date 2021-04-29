中國有條件解禁小三通 楊鎮浯籲中央善意回應

金門縣長楊鎮浯今天表示，金門縣政府樂見中國有條件解禁小三通，呼籲中央和總統蔡英文能明確回應對岸。楊鎮浯並表示，縣府持續為重啟小三通預作準備。

「中國福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組（指揮部）綜合協調組」今天公告，5月10日零時起開展台胞來閩入境檢疫便利通道措施試點工作。

楊鎮浯傍晚受訪表示，小三通是蔡總統在大陸委員會主委任內開辦，在此刻條件成熟下復航，是顯示蔡總統對兩岸交流的善意。

楊鎮浯表示，疫情以來，縣府不斷呼籲當疫情可控或是在防疫充分準備下，贊成有條件解禁；縣府也曾和陸委會、相關單位洽談，並提出具體防疫作為，包含防疫旅館、地區防疫量能等。因此，金門縣政府重申，在疫情可控、防疫無虞情況下，有條件恢復小三通。

他進一步表示，所謂的復航並不是無條件或沒有管制的復航，無論人員、班次或檢疫管制作為，金門縣政府都有充分規劃，期盼中央能明確回應。

楊鎮浯同時表示，「陸方今天所提出的做法，可以作為之後隨著疫情和緩，兩岸進一步恢復交流、往來的先期準備」，他說，中央必須正視，畢竟交通和交流不能一直停頓下去，希望看到雙方善意的回應。

中國台胞來閩入境檢疫便利通道措施試點工作指出，金門與馬祖居民連續居住28天，免申請即可循小三通到福建地區，且不用隔離；台灣本島籍居民經過申請，循大三通搭機到廈門，將施行2+19，即入境廈門後，入住隔離酒店進行2天醫學觀察，以及後續進行19天住所至工作地點，點對點的醫學觀察。消息一出引發金馬居民熱議。