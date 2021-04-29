屏東哈尤溪翻車事故 縣府成立輔導小組挽救觀光

屏東縣霧台鄉大武部落祕境哈尤溪23日發生接駁車翻車事故，造成6名遊客輕傷，遭遊客抱怨旅遊品質差，縣府今天召開檢討會，決定成立輔導小組，挽救哈尤溪的觀光旅遊形象。

哈尤溪因有彩色岩壁近年暴紅，原先遊客可自行前往，後來大武部落以安全為由封路，須搭乘部落的接駁車才能前往，部落民宿並接客搭配行程，但衍生許多爭議。

霧台鄉去年成立「自然人文生態景觀區」，哈尤溪納入管理，並且收費導覽接駁，但仍發生接駁車讓遊客等1個多小時等事件，不斷爆出遊客抱怨旅遊品質，23日更發生接駁車翻車造成6人受傷，處置讓遊客不滿向媒體投訴事件。

屏東縣政府今天邀集霧台鄉公所、大武部落召開檢討會，決定組成專責的督導輔導小組，5月起每週與霧台鄉公所、大武部落開檢討會，持續運作到今年底哈尤溪旅遊季展開。

哈尤溪旅遊季節只限年底至隔年汛期前，旅遊季將在明天結束，為期約5個月。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，輔導會議將就各項細節一一檢視，包括接駁車、人員訓練、接待流程安排、緊急事故救護SOP、管理資訊、無電線與手機等通聯系統、橫向聯繫通報機制等面向。

黃國維表示，目前大武部落約有68部接駁車，未來在車齡、司機的年齡都要控管，並且加強工作人員與司機的救護訓練，未來司機與工作人員也都會有制服供辨識。

黃國維指出，去年霧台鄉「自然人文生態景觀區」完成劃設公告，由縣府委辦、霧台鄉公所執行經營管理，公所再交給大武部落管理，今年開始試營運後，因為公所報名平台和之前部落接受的遊客量無法消化，而衍生一些爭議，這種青黃不接狀況未來不會發生。

黃國維說，哈尤溪是非常好的觀光景點品牌，縣府會協助鄉公所、部落，在地方創生的國家政策下，讓偏鄉資源能永續發展。