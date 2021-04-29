2020年老兵帶動近4億觀光產值 金門再發召集令

金門縣政府今天表示，老兵召集令活動舉辦3年以來，累積有2萬6000人次老兵返金；光是去年就帶動近新台幣4億元消費金額，觀光產值可觀。今年老兵召集令活動預定10月中登場。

縣府表示，金門十萬草綠服大軍穿梭市街，是戰地政務時期特有景象，縣府感念老兵守土衛國的付出，基於老兵對金門的特有情感，鼓勵並號召老兵在觀光淡季返金，帶動更多老兵來金旅遊。

根據觀光處統計，3年來累積參加活動老兵已達2萬6000人；去年9月30日到12月15日活動期間，平均一名老兵有3.47名親友同行，以平均每人消費金額新台幣1萬5546元計算，帶動消費金額達3億9000多萬，可見觀光產值十分可觀。

觀光處指出，今年活動定10月15日至12月15日登場，凡曾在金門服役且已退役後重返的陸軍、海軍、空軍老兵，駐防金門期間至少需連續達1個月以上，且能提供金門服役佐證文件，返金旅遊並完成指定任務，就可以申領金門老兵專屬紀念品。

今年的亮點在於觀光處將統計返金老兵所屬部隊排行榜，每週統計一次，累計人數最高者為週冠軍，將擇地懸掛旗幟一週。觀光處原本預定在大膽島懸掛旗幟，但因預算遭刪，今年大膽島觀光遙遙無期，可能考慮在獅山砲陣地等旅客人潮聚集景點懸掛。

「那時候的他，你好嗎？」是今年新增活動，老兵返金旅遊時，找到懷念的人一起拍照、寫出當年故事，將今、昔合照上傳到臉書，也可領取老兵專屬紀念酒1瓶，限量100瓶，送完為止。

此外，觀光處今年同時增加「注意！老兵罩伙來」項目，凡是出示活動邀請卡返金老兵，或持收到老兵友人寄出的邀卡上明信片返金者，送金門駐防單位布口罩套一個，限量1000名，送完為止。

老兵在「老兵特約店家」消費並拍照，上傳到自己的臉書或「老兵召集令粉專」等指定臉書；或者完成與任何一個碉堡合照，拍照上傳到臉書，就可以獲得2021老兵專屬紀念酒，限量5000分，送完為止。