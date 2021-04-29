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枋寮石頭營光電區挖山伐林？業者：水土保持工程

中央社 / 屏東縣29日電

由生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村開發的光電區，因被民眾拍到開發區樹木被砍伐且正在施工，縣議員蔣月惠今天帶民眾抗議；業者發聲明表示，是依規定正進行水土保持工程。

生利能源公司在枋寮新開村開發的光電區去年9月開挖時，因發現日治時期的石頭營軍事碉堡等遺址，向縣府通報，遺址區停止開挖，遺址引起文史工作者重視，要求停止種電，也有當地少數居民認為破壞水土保持而反對種電，多次由縣議員蔣月惠率反對人士抗議。

屏東縣政府目前正針對石頭營遺址進行文資審議，日前，有民眾以空拍機拍攝到開發區正在施工，且土地上的林木被砍伐一個區塊，露出一片黃土，在網路上熱傳照片和影片，指生利公司在文資審議期間沒有停工，還挖山伐林。

蔣月惠今天約了縣府水利處水土保持科長葉至瑋到現場會勘，同時帶了約20人到現場拉白布條抗議，指業者「砍山種電，破壞山河大地」。

生利公司發聲明澄清，指正在施工的是依法開發的區塊，而不是遺址所在區塊，正在進行的是水土保持工程，依法申請取得施工許可施作，進行專業水保工程，裸露地是工程水保前期景象，非所謂「濫墾挖山」。

生利公司表示，目前進行坡地雜木、雜草移除作業，以匯引逕流至平地滯洪，確保區域內的流出物不影響區外村落、道路等，區域待清除掘除、整地排水後，將再進行植生工程，亦即水保竣工完成後的植被復育，恢復原貌。

葉至瑋表示，今天用儀器測量生利公司的水土保持施工及開發的範圍有沒有超出申請的範圍，如果超越範圍將依法裁處，如果沒有違規，由於汛期將至，將請生利公司加強裸露地的覆蓋，儘量減少土地裸露。

遺址 屏東縣政府 種電

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