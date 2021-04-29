南部增設不當勞動行為裁決委員會 高市府允爭取

五一勞動節前夕，高雄市獨立總工會今天指出，工會連續4年陳情並反映訴求勞動部在行政院南辦增設「不當勞動行為裁決委員會」，勿讓勞工為爭取權益南北奔波。市府勞工局允續爭取。

市府勞工局表示，市長陳其邁主張應在高雄市增設「不當勞動行為裁決委員會」，勞工局已多次行文向勞動部建議，將持續積極爭取。勞工局實施勞動監督檢查都依規定通知事業單位企業工會派員會同，針對特殊個案需要，另邀請外部工會團體或專家學者參與。

勞工局同時指出，雇主本應依規定會同工會代表辦理職業安全衛生委員會、職業災害調查分析與安全衛生工作守則之訂定，經查若違反規定，將依法裁處。

高雄市獨立總工會理事長張緒中、親民黨高雄市議員吳益政等人在市議會召開記者會，盼中央能順應勞工期待在行政院南部辦公室增設「不當勞動行為裁決委員會」。

張緒中等人輪番發言，盼市長陳其邁及高雄市的立委都聽到勞工弱勢的心聲，基於照顧弱勢勞工，展現施政魄力，促勞動部立即於行政院所屬中部、南部、東部辦公室增設「不當勞動行為裁決委員會」，聘任當地學者專家、工會幹部擔任裁決委員。

中鋼集團企業工會理事長林明賢表示，勞工安全衛生的促進是工會的任務之一，職業安全相關法規規範了勞工代表參與事業單位安全衛生管理的依據，但至今高雄市勞工局未針對工會參與事業單位安全衛生管理部分有所要求，導致職業安全衛生委員會流於形式，環境監測結果失真，職災調查結果避重就輕，而管理缺失未見改善。

吳益政希望這次的訴求，同時呼應「五一勞工大遊行」，讓政府更重視勞工權益；他也憂心勞保基金可能會於2026年破產，盼政府正視勞工權益，並挹注基金收益。