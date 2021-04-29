後勁溪魚群暴斃 高市府研判久旱未雨河面缺氧

高雄市後勁溪興中制水閘門附近水面28日出現魚群暴斃，水面上有不少魚屍漂浮，水利局今天指出，初步判斷因為久旱未雨，造成河水混濁、河面缺氧導致魚群暴斃。

水利局指出，28日陸續接獲通報指出興中制水閘門附近有魚屍浮出，漂浮水面，有一些魚屍還夾雜在水生植物裡，甚至還有惡臭味。

水利局派員視察，魚屍多分布於益群橋上下游且散布於河面，由於西南風因素，死魚及水芙蓉都往上游漂浮。水利局為加速清除，於上游設置攔截網集中處理。

水利局經過一天的清理，今天上午載運約5噸魚屍到仁武焚化廠焚化；目前益群橋上游已大致完成清除，益群橋下游至興中制水閘門尚剩零星魚屍，魚屍目前集中在興中制水閘門人行橋下游。

水利局說，今天又逢農田水利署高雄管理處管理的興中制水閘門橡皮壩消氣倒壩，致河川水位降低，導致竹筏難以運行，機具無法到達岸邊，所以水利局以人力接續清理，估計還有魚屍綿延約2公里長，今天要集中清理，明天全數清運完畢。