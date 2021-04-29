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南迴草埔森永隧道 30日起開放大型重機通行
公路總局去年6月30日試辦南迴公路草埔森永隧道大型重型機車通行，至今沒有重大交通事故發生，公路總局今天表示，明天起正式開放通行，是台灣首座通行大型重型機車長隧道。
公路總局表示，試辦期間特委託中華民國運輸學會辦理「試辦草埔森永隧道通行大型重型機車計畫」，觀測大型重型機車的行車秩序、行為、環境、安全等4大指標，試辦通行迄今沒有重大交通事故發生。
公路總局表示，草埔森永隧道長4617公尺，將是台灣首座通行大型重型機車長隧道，公路總局已多次與屏東縣、台東縣政府警察、消防與衛生單位辦理大型重型機車事故演練，且隧道內已設有科技執法設備，完善取締功能，已完成所有的應變整備及部署，維護隧道行車秩序及安全。
公路總局表示，台9線草埔至安朔路段現已開放小客車、大客車及43噸以下非管制大貨車通行，交控中心24小時監視控管以維持行車安全，隧道及高架橋段都設有科技執法設備，警方也將不定時的巡邏取締違規駕駛行為。
公路總局提醒用路人在隧道內禁止變換車道，大型重型機車同小型車，與前車要保持50公尺，大型車與前車保持100公尺安全距離，嚴禁超速、超車，不可有惡意逼車等違規行為，相關行車規定請上公路總局網站了解。
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