屏東愛文芒果蟲害減產2至3成 首批整櫃外銷啟航

屏東愛文芒果因氣候乾旱、年初遇薊馬蟲害，屏東縣政府初估減產約2至3成，今天首批整櫃外銷芒果封櫃啟航，縣長潘孟安主持封櫃儀式時正式宣告屏東愛文芒果進入盛產季節。

首批整櫃外銷香港的愛文芒果，今天在枋山鄉集貨場封櫃啟航，潘孟安表示，今天第一櫃整櫃外銷芒果啟航香港，正式宣告屏東進入盛產季節。

潘孟安說，今年愛文芒果雖受到氣候乾旱及病蟲害影響，產量約減少2至3成，但農民們克服氣候因素，以友善栽培技巧種出優質芒果，獲得香港端的訂單，不僅是全屏東也是全台第一批整櫃外銷香港的愛文芒果。

他說，今天預計外銷約6公噸至香港，後續規劃每週出1櫃至香港，期望外銷量能達到120公噸。

外銷農民盧旺昇表示，今年因為病蟲害及氣候關係，果粒參差不齊，小粒居多，國內拍賣市場並沒有因為減產而價格漲。

貿易商表示，屏東的愛文芒果在香港已打下基礎，目前外銷到香港的愛文芒果，1顆頂級果品約100港元（約合台幣360元），今年因蟲害，延遲到4月底才開始外銷。

農業處表示，今年芒果外銷從2月中旬起至4月27日止，陸續出口10.84公噸，其中屏東縣芒果出口香港10.15公噸、越南0.58公噸、帛琉0.07公噸、新加坡0.03公噸、澳門0.01公噸，但這些外銷量都是散裝出口，今天是首次整櫃出貨。

農業處表示，屏東愛文芒果主要產期在每年3到6月，產區在枋山、枋寮、獅子、春日、高樹等地，栽種面積高達4134公頃，年產量約4萬9000公噸，是全台的第2大產區。