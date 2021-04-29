高雄市青年局催生「大實習計畫」 提供千名職缺
高雄市青年局催生「大實習計劃」，搶先曝光500個包含指標企業與「隱形冠軍」在內的優質職缺，而全「薪」實習機會「賺經驗又賺錢」更讓青年好心動！本計劃預計將提供千名職缺，除帶薪外，一切勞動權益更依法保障，讓青年安心對接產業，進而有機會獲續聘留在高雄「畢業即就業」，只要是設籍高雄或在高雄就學的學生可至「大港青年實習站」網站線上投遞履，網址https://reurl.cc/QdO4O9
青年局張以理局長強調，為鼓勵企業提供實習名額，只要企業透過計畫聘用提供基本薪資以上的實習生，實習滿160小時，就可申請實習企業指導費，也鼓勵企業給予應屆畢業生實習機會。而今年預計媒合千名實習職缺，以縮短學用落差，提升青年職涯競爭力，進而在其畢業後有望留在高雄就業。
打造精品級螺絲、連特斯拉都下單的世德工業，也是實習單位之一，該公司董事長陳光裕說，企業對人才的需求相當迫切，青年局提供的青年實習媒合平台，正好能夠為企業發掘適用人才，彌補產業人才需求。
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