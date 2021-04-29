快訊

兩岸拚造艦 大陸新船如「下水餃」 習近平中國夢引來西方圍堵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金大戰閩中心成立5年 承接超過60案協助保存在地特色

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大對金門傳統建築之修復技術、工法及材料進行調查及輔導管理維護的努力，重現了金門傳統建築風華。圖／金大提供
金大對金門傳統建築之修復技術、工法及材料進行調查及輔導管理維護的努力，重現了金門傳統建築風華。圖／金大提供

國立金門大學自2016年正式成立「戰地史蹟與閩南建築研究中心」，成立5年以來，相關研究和活動成果斐然，承接計畫及委託案超過60餘件，為地方有形及無形文化資產與工程輔導投注許多專業的服務，已獲各界高度肯定和讚賞。

金門因其獨特的地理位置與歷史背景，全島擁有豐富的閩南建築、僑匯洋樓、與軍事設施。因此，國立金門大學為推廣與保存金門的文化資產，該校建築學系、都市計畫與景觀學系、土木工程與管理學系、觀光管理學系與閩南文化碩士學位學程等單位，結合國內外產官學界的力量，成立「戰地史蹟與閩南建築研究中心」。

金大校長陳建民表示，金門的傳統建築超過6千棟，法定文化資產高達243處，約佔全國的十分之一。金門大學為本縣最高學府，本於善盡大學社會責任，特別成立戰閩中心，以學術專業回饋地方鄉里，服務離島金門的特殊需求。

戰閩中心主任暨建築系主任曾逸仁指出，該中心成立的宗旨是整合戰地史蹟與閩南建築的研究與教學能量，結合產官學研社各界資源，推動金門戰地史蹟與閩南建築的研究、保存、及活化再利用。未來將透過文化資產教育推廣，培力在地文化遺產的保存能量，並持續協助相關部門進行系統性文化資產、軍事遺產保存。目前與各政府部門、產業界、文史工作者與愛好人士互動密切，有多項合作計畫執行中。

該中心執行長為都市計畫與景觀學系主任洪英鈞，他提及，該中心致力於推動、維護金門文化資產及整體景觀風貌，近年持續辦理各項專案，包括︰文化部文化資產局之「古蹟歷史建築分區專業服務中心」案；輔導金門縣轄內古蹟之管理維護、修復保存，推動文化資產防災守護的觀念；進行金門地標性古厝和洋樓的調查研究數十件，執行成果豐碩。

不少金門鄉親都表示，金大對金門傳統建築之修復技術、工法及材料進行調查及輔導管理維護的努力，重現了金門傳統建築風華。金大表示，該中心連結各領域學術專業人才，期待深耕地方並整合多方資源，持續推動金門在地文化遺產保存與島嶼景觀維護，在遺產保護、文化觀光及島嶼特色環境空間新舊共生的發展規劃下，維護金門特有的戰地史蹟與閩南建築風貌，歡迎各地優秀學生前來就讀，一起開創金門文化、觀光的新篇章。

金門因其獨特的地理位置與歷史背景，全島擁有豐富的閩南建築、僑匯洋樓、與軍事設施，圖為瓊林聚落的宗祠。圖／金大提供
金門因其獨特的地理位置與歷史背景，全島擁有豐富的閩南建築、僑匯洋樓、與軍事設施，圖為瓊林聚落的宗祠。圖／金大提供

金門 歷史建築 文化資產

延伸閱讀

清華大學金門佈局5年有成 整合跨部會資源補在地不足

苗栗以北7縣市大雨特報！鄭明典：很顯著的一場春雨

金門1國中生耍帥騎改裝車遭警方攔查 直呼下次不敢了

季節限定！金門新鮮海帶即起開放訂購 賣完為止

相關新聞

全台唯一希臘主題樂園！花車遊行豐富設施 全家大小一票玩到底

位在南台灣高雄的義大遊樂世界，是台灣唯一以「希臘」為主題的情境式樂園，園區建築分為三大主題，分別為古希臘神殿「衛城」、1比1實景打造的希臘「聖托里尼山城」，及重現特洛伊木馬屠城記的「特洛伊城堡」。

金大戰閩中心成立5年 承接超過60案協助保存在地特色

國立金門大學自2016年正式成立「戰地史蹟與閩南建築研究中心」，成立5年以來，相關研究和活動成果斐然，承接計畫及委託案超...

高雄鄰長戶多負擔大 議員促將天花板降至70戶

高雄市議會今進行民政業務部門質詢，市議員林智鴻指現行法規規定人口密集地區以每鄰200戶為原則，鄰長負擔大，建議將天花板降...

雖受乾旱產量預估減少二到三成 屏東芒果外銷香港

屏東縣府近年多元輔導在地產業從產地到多元通路，加強提升在地的農業產值，屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的...

申請不當勞動裁決只能北上 高雄工會籲中央成立南部據點

勞動部成立「不當勞動行為裁決委員會」處理勞資爭議，但高雄市工會代表今批勞工遭受資方不當勞動打壓，想擊鼓申冤還得「進京」，...

霧台哈尤溪秘境接駁翻車遊客受傷 屏東縣府開檢討會議

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部段七彩哈尤溪，是每年估水期限定版秘境，繼3月爆發超收亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。