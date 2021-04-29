金大戰閩中心成立5年 承接超過60案協助保存在地特色

國立金門大學自2016年正式成立「戰地史蹟與閩南建築研究中心」，成立5年以來，相關研究和活動成果斐然，承接計畫及委託案超過60餘件，為地方有形及無形文化資產與工程輔導投注許多專業的服務，已獲各界高度肯定和讚賞。

金門因其獨特的地理位置與歷史背景，全島擁有豐富的閩南建築、僑匯洋樓、與軍事設施。因此，國立金門大學為推廣與保存金門的文化資產，該校建築學系、都市計畫與景觀學系、土木工程與管理學系、觀光管理學系與閩南文化碩士學位學程等單位，結合國內外產官學界的力量，成立「戰地史蹟與閩南建築研究中心」。

金大校長陳建民表示，金門的傳統建築超過6千棟，法定文化資產高達243處，約佔全國的十分之一。金門大學為本縣最高學府，本於善盡大學社會責任，特別成立戰閩中心，以學術專業回饋地方鄉里，服務離島金門的特殊需求。

戰閩中心主任暨建築系主任曾逸仁指出，該中心成立的宗旨是整合戰地史蹟與閩南建築的研究與教學能量，結合產官學研社各界資源，推動金門戰地史蹟與閩南建築的研究、保存、及活化再利用。未來將透過文化資產教育推廣，培力在地文化遺產的保存能量，並持續協助相關部門進行系統性文化資產、軍事遺產保存。目前與各政府部門、產業界、文史工作者與愛好人士互動密切，有多項合作計畫執行中。

該中心執行長為都市計畫與景觀學系主任洪英鈞，他提及，該中心致力於推動、維護金門文化資產及整體景觀風貌，近年持續辦理各項專案，包括︰文化部文化資產局之「古蹟歷史建築分區專業服務中心」案；輔導金門縣轄內古蹟之管理維護、修復保存，推動文化資產防災守護的觀念；進行金門地標性古厝和洋樓的調查研究數十件，執行成果豐碩。