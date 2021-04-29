高雄鄰長戶多負擔大 議員促將天花板降至70戶

高雄市議會今進行民政業務部門質詢，市議員林智鴻指現行法規規定人口密集地區以每鄰200戶為原則，鄰長負擔大，建議將天花板降訂在70戶較實際，減輕鄰長負擔也讓服務升值。民政局長閻青智表示，會進一步跟地方研議討論。

林智鴻今質詢表示，依照高雄市鄰里編組調整辦法，人口密集區每一鄰以200戶為原則、人口分散區以70戶為原則，超過額數就會拆鄰，增加鄰長人數。目前全市平均每鄰約65戶，鳳山鄰長平均約70戶，左營有鄰長負擔最高達上百戶。

林智鴻說，每個鄰里狀況不同，有的居住分散、戶跟戶距離遠，鄰長要奔波通知；有的公寓沒電梯，鄰長要爬上爬下很辛苦，建議將戶數優化，不管人口密集區或分散區，天花板均降至70戶，讓鄰長服務品質升值。

閻青智答詢表示，有關鄰里長工作內容已持續與不斷溝通，擔心標準降低後，連帶影響會增加鄰長人數需求，也牽涉鄰長福利待遇、市府財政負擔等狀況，會再跟地方討論，進一步研議。

林智鴻也關切公務機車汰換進度，閻青智說，目前的里公務機車在民國100年購置，前年市府決議分兩批汰換，鳳山預計年初會啟動採購，但編制的經費標準只能買輕型電動車，市府另再增加預算購買重型電動車，預計7月完成購置交車。