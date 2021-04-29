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雖受乾旱產量預估減少二到三成 屏東芒果外銷香港

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安（中）今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產。記者劉星君／攝影
屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安（中）今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產。記者劉星君／攝影

屏東縣府近年多元輔導在地產業從產地到多元通路，加強提升在地的農業產值，屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，今在枋山鄉集貨場舉行屏東芒果外銷香港啓航封櫃約6公噸，以實際行動支持屏東優質農產。

今天封櫃記者會，屏東縣潘孟安與枋山鄉果樹產銷班第55班班長盧旺昇出席。潘孟安說，今天第一櫃芒果啟航香港，正式宣告台灣芒果季到了，屏東芒果栽種4134公頃，年產量高達4萬9千多公噸，產值約20億元，今年因氣候異常，受到乾旱，蟲害，預估產量減少二到三成，但農民克服極端氣候與蟲害挑戰，今正式出一個貨櫃到香港，將來每周會有一櫃到香港，屏東的愛文芒果香甜風味十足，也是消暑聖品。

屏東縣府農業處指出，屏東芒果農民不因疫情、氣候等各因素阻礙栽培腳步，加強提升生產高品質農產品，甫迎芒果產季，即獲香港訂單，今預計外銷約6公噸，銷往香港網購平台及超市通路，後續規畫每周出一櫃，讓香港地區消費者，享受屏東在地好物，期望外銷量能達到120公噸，持續銷往海外市場。

農業處指出，屏東芒果產期在每年3到6月，是全台的第二大產區。產區從枋山、枋寮、獅子、春日、高樹等地。今年芒果外銷從今年1月統計至4月27日止累計10.84公噸，196萬元，其中屏東縣芒果出口香港10.15公噸、越南0.58公噸、帛琉0.07公噸、新加坡0.03公噸、澳門0.01公噸。

農業處指出，今天首櫃出口6噸芒果銷往香港，通路包含超市及網路電商，後續預計每周一貨櫃，銷往香港超市通路及網路電商及酒店三種通路，穩定拓展外銷通路順暢及維持國內市場，內外銷平衡，創造雙贏。

屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安（中）今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產。記者劉星君／攝影
屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安（中）今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產。記者劉星君／攝影
屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安（左二）今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產航向海外市場。記者劉星君／攝影
屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安（左二）今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產航向海外市場。記者劉星君／攝影
屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產。記者劉星君／攝影
屏東芒果是全台芒果最早上市的產區，今年最新鮮最早的芒果已孕育成果，屏東縣長潘孟安今出席屏東芒果外銷香港啓航封櫃儀式，以實際行動支持屏東優質農產。記者劉星君／攝影

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