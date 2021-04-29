申請不當勞動裁決只能北上 高雄工會籲中央成立南部據點

勞動部成立「不當勞動行為裁決委員會」處理勞資爭議，但高雄市工會代表今批勞工遭受資方不當勞動打壓，想擊鼓申冤還得「進京」，盼市府協助爭取在南部設委員會，同時勞工局也應要求事業單位落實安全衛生管理要有勞工代表參與。

5月1日勞動節前夕，高雄市獨立總工會今與市議員吳益政等人開記者會，訴求政府保障勞工權益。高雄市獨立總工會理事長張緒中說，勞動部成立「不當勞動行為裁決委員會」處理勞資爭議，但委員會只設在勞動部，勞工遭受資方不當勞動行為打壓，還要多次北上奔波，儼然對失業勞工的經濟、時間成本造成二次傷害。

張緒中說，工會2017年至2020年連4年向總統府南部辦公室、行政院南部服務中心、高雄市議會等單位陳情，訴求勞動部在行政院南部辦公室增設「不當勞動行為裁決委員會」，聘任當地學者專家、工會幹部擔任裁決委員，不讓弱勢勞工為爭取權益飽受南北奔波之苦。

張緒中說，雖訴求獲高雄市議會朝野黨團決議支持，但市府陳報勞動部後，至今未獲善意回應，呼籲市府基於照顧高雄弱勢勞工，應強烈要求勞動部應立即於行政院所屬中部、南部、東部辦公室，分別增設「不當勞動行為裁決委員會」，聘任當地學者專家、工會幹部擔任裁決委員。

中鋼集團企業工會理事長林明賢則表示，職業安全相關法規有規定勞工代表參與事業單位安全衛生管理，但高雄市勞工局未積極要求事業單位落實，導致職業安全衛生委員會流於形式，職災調查結果避重就輕，過錯全推給基層勞工。

林明賢還說，有複數工會存在的事業單位，勞工局勞動檢查陪同還會選擇性告知，讓人質疑是否在配合事業單位。

吳益政並指勞保基金將在2026年破產，蔡政府每年挹注200億根本杯水車薪，而2020年證交稅收有1506億實際增收500億左右，應該拿來挹注勞保基金。

勞工局回應表示，市長陳其邁一直主張應在高雄市增設「不當勞動行為裁決委員會」，勞工局並已多次行文向勞動部建議，將會持續積極爭取。

勞工局並指，勞工局實施勞動監督檢查時，均依規定通知事業單位企業工會派員會同；針對特殊個案需要，另會邀請外部工會團體或專家學者參與。雇主本應依規定會同工會代表辦理職業安全衛生委員會、職業災害調查分析與安全衛生工作守則之訂定，經查若違反規定，將依法裁處。