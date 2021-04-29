道安多管齊下 高市A1事故死亡人數較109年同期減少

高市力拚降低交通事故，交通局今天指出，今年第一季A1死亡人數較去年同期下降13人，交通局分析是同步從教育宣導、執法及交通工程改善，允續以達成年度死傷人數下降3%為目標。

高雄市交通事故人數108年A1類死傷居六都排名之冠，市府力拚A1及整體死傷人數下降3%為目標；經過一年努力，交通局今天指出，今年第一季A1人數較去年同期下降13人。

交通局運輸規劃科指出，今年第一季A1（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）是54人，比109年A1第一季67人減少13人；而且110年A2（造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故）1萬4493人比109年第一季1萬4761人減少268人。

交通局指出，採取的預防作為包括增加見警率、宣導路口慢看停、原高雄縣區針對超速精準執法等。交通局同時研訂並進行「交通事故減量計畫」專案報告，統籌工務、警察等單位辦理交通事故減量精進作為，將重點著重在車道瘦身工程、機慢車防禦性駕駛教育及青年初領照道安講習等；尤其要對A1事故較多的熱點做檢討分析及改善。

高雄市警察局交通大隊也不定時採多點式路口攔檢，交大統計28日晚上6時至今天凌晨1時，執行全市同步擴大取締酒駕專案，兵分多路採「多點式」路檢，統計取締酒駕32件，包括機車舉發5件、機車移送19件、汽車舉發2件、汽車移送6件等。