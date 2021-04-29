快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧台哈尤溪秘境接駁翻車遊客受傷 屏東縣府開檢討會議

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉大武部落限定版的哈尤溪遊程，接連發生爭議事件，重創屏東觀光形象，屏東縣府今召開檢討會議，交通旅遊處長黃國維更是重話說，請部落團結，若再任意用自己想法做事，否下次不是只有人受傷而已。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉大武部落限定版的哈尤溪遊程，接連發生爭議事件，重創屏東觀光形象，屏東縣府今召開檢討會議，交通旅遊處長黃國維更是重話說，請部落團結，若再任意用自己想法做事，否下次不是只有人受傷而已。記者劉星君／攝影

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部段七彩哈尤溪，是每年估水期限定版秘境，繼3月爆發超收亂象，4月23日發生遊客搭乘接駁車進入哈尤溪時車輛翻覆，遊客6人受傷，重創屏東觀光形象，屏東縣府今召開檢討會議，交通旅遊處長黃國維更是重話說，請部落團結，若再任意用自己想法做事，否下次不是只有人受傷而已。

黃國維說，屏東縣霧台鄉有非常好的自然人文生態景觀，要發展觀光又要兼顧保育，縣府責無旁貸，縣府傾聽地方聲音，協助溝通中央與各單位，部落畫設自然人文生態景觀區，就是要讓大家依法有據、依法收費、管理。

黃國維說，在未畫設自然人文生態景觀區前，以前的收費、人員管制，都是非法的，「現在合法化，有管理、有收費，也要負起責任」。

黃國維說，霧台鄉阿禮、神山部落同樣畫設自然人文生態景觀區，神山與阿禮都還在籌設、試營運，要等到最安全、合理方式開放。大武部落必須自我檢討、反省，哈尤溪是好的觀光景點品牌，面對接連問題，應該要虛心檢討、深切反省，哪個環節出問題，也希望部落要要團結，不要再任意用自己想法做事，否則下次可能不是只有傷而已。

今天檢討會議討論包括，哈尤溪遊程發生事故賠償問題，就求償法侶關係與後續處理；接駁車司機日否具有專業導覽員資格、是否有接受急難救助教育訓練，另需確認接駁車量的合法性，不合法車輛的後續輔導合法化措施。

此次事件，霧台鄉公所與縣府都沒有在第一時間接到通知，且發生事故地點救護車無法直接抵達，緊急事故ＳＯＰ應重新檢討，包括，患者第一時間處理、患者送醫流程、通報公所與縣府機制，後續關懷慰問等程序。

交旅處指出，觀光管理科長劉玉玲昨天陪同霧台鄉公所、大武部落人員，北上慰問受傷的六名遊客，感謝遊客們給予的各項建議。今年哈尤溪旅遊季到4月30日，透過深切檢討，讓營運品質提升改進。

4月23日上午8時許，6名女遊客搭乘接駁車到哈尤溪，車輛行駛在河床時翻車，造成駕駛與6名女乘客受傷。圖／民眾提供
4月23日上午8時許，6名女遊客搭乘接駁車到哈尤溪，車輛行駛在河床時翻車，造成駕駛與6名女乘客受傷。圖／民眾提供
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪秘境，衍生亂象糾紛。圖／本報資料照
屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪秘境，衍生亂象糾紛。圖／本報資料照

屏東縣 患者

延伸閱讀

元大人壽小樹列車 駛進屏東

全中運／屏東大同高中亮眼 競技體操、舉重奪二連霸

遊哈尤溪翻車遊客不滿旅遊品質 霧台鄉：將改進

屏東哈尤溪秘境翻車事故7人受傷 遊客怒控業者

相關新聞

霧台哈尤溪秘境接駁翻車遊客受傷 屏東縣府開檢討會議

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部段七彩哈尤溪，是每年估水期限定版秘境，繼3月爆發超收亂...

用手機拍出時尚大片！屏東海生館首舉辦網美夜宿體驗營

屏東國立海洋生物博物館近年來成為網美打卡秘境。除擁有豐富海洋生物，可欣賞小白鯨、與企鵝近距離接觸外，館內長達84公尺的海...

清華大學金門佈局5年有成 整合跨部會資源補在地不足

國立清華大學金門教育中心繼工地主任班後，近期接受勞動部委辦開設「全球行銷企劃人才養成班」，吸引了20位年輕人報名參加，經...

屏東家扶寄養媽媽謝美玲 模範母親用愛修補受虐童的心

屏東家扶寄養媽媽謝美玲，13年照顧14名寄養童，獲屏東縣政府表揚模範母親。謝美玲是屏東家扶寄養服務的神隊友，只要屏東家扶...

國際科拚外交 娘子軍允文允武扛交流重任

疫情籠罩卻沒阻斷高雄市政府與國際友邦往來腳步，除送口罩展現溫暖情意，本月初中美洲友邦駐台使節拜訪市長陳其邁，市府中庭也正...

亞灣區社宅 最慢明年半數會動工

高雄亞洲新灣區社宅以亞灣特貿三周邊2.3公頃市有土地，規畫興建1600戶，以滿足企業員工及民眾租屋需求，議員關切施工進度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。