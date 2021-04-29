霧台哈尤溪秘境接駁翻車遊客受傷 屏東縣府開檢討會議

屏東縣霧台鄉大武部落去年劃設屏東縣霧台鄉自然人文生態景觀區，大武部段七彩哈尤溪，是每年估水期限定版秘境，繼3月爆發超收亂象，4月23日發生遊客搭乘接駁車進入哈尤溪時車輛翻覆，遊客6人受傷，重創屏東觀光形象，屏東縣府今召開檢討會議，交通旅遊處長黃國維更是重話說，請部落團結，若再任意用自己想法做事，否下次不是只有人受傷而已。

黃國維說，屏東縣霧台鄉有非常好的自然人文生態景觀，要發展觀光又要兼顧保育，縣府責無旁貸，縣府傾聽地方聲音，協助溝通中央與各單位，部落畫設自然人文生態景觀區，就是要讓大家依法有據、依法收費、管理。

黃國維說，在未畫設自然人文生態景觀區前，以前的收費、人員管制，都是非法的，「現在合法化，有管理、有收費，也要負起責任」。

黃國維說，霧台鄉阿禮、神山部落同樣畫設自然人文生態景觀區，神山與阿禮都還在籌設、試營運，要等到最安全、合理方式開放。大武部落必須自我檢討、反省，哈尤溪是好的觀光景點品牌，面對接連問題，應該要虛心檢討、深切反省，哪個環節出問題，也希望部落要要團結，不要再任意用自己想法做事，否則下次可能不是只有傷而已。

今天檢討會議討論包括，哈尤溪遊程發生事故賠償問題，就求償法侶關係與後續處理；接駁車司機日否具有專業導覽員資格、是否有接受急難救助教育訓練，另需確認接駁車量的合法性，不合法車輛的後續輔導合法化措施。

此次事件，霧台鄉公所與縣府都沒有在第一時間接到通知，且發生事故地點救護車無法直接抵達，緊急事故ＳＯＰ應重新檢討，包括，患者第一時間處理、患者送醫流程、通報公所與縣府機制，後續關懷慰問等程序。