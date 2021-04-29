黑鳶候鳥小茄子驚奇旅程 橫越北韓飛入俄羅斯

台灣首度證實為候鳥的黑鳶「小茄子」，追蹤滿週年，近日又有驚奇旅程，屏東科技大學鳥類生態研究室發現「小茄子」只花2天時間從中國東北橫越北韓進入俄羅斯境內。

屏科大「黑鳶保育研究計畫」召集人林惠珊表示，追蹤已滿週年的「小茄子」，2020年冬天在中國廣東沿海渡冬，今年4月3日啟程北返，經過13天約1800公里的旅程，在4月15日回到去年的渡夏地山東，但短暫幾天沒有訊號。

林惠珊表示，豈料目前回傳的資料顯示，居然小茄子早就從山東出海，只花了6小時穿越渤海灣，平均時速達65公里，而且在短短2天內橫越北韓進入俄羅斯境內，新的旅程再次讓人驚奇。

「小茄子」目前已經來到北緯約50度的俄羅斯青年城附近，從山東起算花了9天約2000公里，這段路程甚至比從廣東到山東的距離更遠。林惠珊說，牠在經過去年的渡冬地時只停留一晚，隔天清晨就立即直衝北韓，似乎早已決定要去探索更北方的世界。

林惠珊表示，由於小茄子還很年輕（估計3歲），而且是東亞第一隻追蹤的黑鳶候鳥，目前不確定這樣的探索行為是否屬於黑鳶候鳥的常態，但可以確定的是，每一筆資料都是新發現，也讓研究團隊感到相當驚奇。

屏科大鳥類生態研究室研究員洪孝宇表示，原本以為「小茄子」是「山東茄」，但現在難以確定小茄子的出生地是何處，牠這次的旅程還沒結束，不過目前看來已不再朝北方前進而是開始橫向移動，究竟牠會選擇在何處落腳，以及今年是否會有繁殖行為，繼續期待。

「小茄子」去年在台灣渡冬時，因老鼠藥中毒，由農民在茄子園拾獲後緊急送到屏科大保育類野生動物收容中心，在屏科大獸醫師悉心照料後才撿回一命，野放後進行衛星追蹤，發現「小茄子」的候鳥身分。

林務局自2015年起開始補助屏科大鳥類生態研究室執行「黑鳶保育研究計畫」，迄今已進入第7年，內容包含黑鳶族群監測、衛星追蹤、黑鳶體內的農藥和鼠藥殘留檢驗、老鷹紅豆及官田菱雉菱的品牌陪伴、自動相機巢位調查、教育推廣等內容。

林惠珊表示，首次進行的黑鳶巢位直播，讓俗稱「老鷹」的黑鳶，成為家喻戶曉的里山保育新亮點。