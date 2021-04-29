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清華大學金門佈局5年有成 整合跨部會資源補在地不足

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
清華大學金門中心開設「全球行銷企劃人才養成班」，大受好評，圖為主要推手清大金門中心總監李金振（左）、進修推廣學院院長張元杰（中）與老師霍定文（右）。記者蔡家蓁／攝影
清華大學金門中心開設「全球行銷企劃人才養成班」，大受好評，圖為主要推手清大金門中心總監李金振（左）、進修推廣學院院長張元杰（中）與老師霍定文（右）。記者蔡家蓁／攝影

國立清華大學金門教育中心繼工地主任班後，近期接受勞動部委辦開設「全球行銷企劃人才養成班」，吸引了20位年輕人報名參加，經過三個月的密集課程，就業媒合的成效良好，據了解，有學員還沒結業，就有大公司預約進行面談，不少學員都說，透過這個課程，似乎「功力大增」，找工作面談更得心應手。

國立清華大學自106年成立金門教育中心，5年多以來，經歷過金門辦事處暨專班籌備處，走過篳路藍縷的草創階段，最後不僅通過校務會議的三級三審，同意在金門設立金門教育中心，也打破金門近年來無新進大學前來設校的寂靜，使金門縣成為台灣三個離島中唯一一個有頂尖大學進駐的離島縣市。

在清大總監李金振與進修推廣學院院長張元杰教授共同努力下，金門教育中心目前已開設一個跨院國際博士班丙組(教育與公共政策組)、3個碩士在職學位班、以及5個碩士在職學分班，學生人數合計263人，僅次於金門大學。

且從106年開始招生的現役軍人營區碩士在職專班(清華金門國軍MBA)，目前已招收兩屆，其中107學年度第1屆20名學生業於108年6月畢業，是國防部唯一委託在離島開班的大學。

李金振提到，金門教育中心成立以來，充分整合中央跨部會的教學資源，除教育部的博士班及碩士在職專班外，還包括國防部的現役軍人碩士在職專班、內政部營建署建設處的工地主任證照班、以及本次的勞動部發展署之全球行銷企劃人才養成班，將中央的資源不斷透過清華大學校本部延伸到金門，不遺餘力地補強金門教育平台之缺口。

張元杰也指出，這次的全球行銷企劃人才養成班，除了勞動部給每位學員每月8000元學習獎勵金，清華再加碼給學員5個碩士學分，並在研習期間透過校友幫忙，協助學員媒合工作，讓學員除了養成教育的增長外，還能媒合到所需的工作，期望能彌補金門在地教育資源發展的不足。

李金振強調，清華要做的不是要和地方的大學搶資源，而是要彌補金門當地長期以來資源不足之處，並與金門共生共榮；就像本次所開的全球行銷企劃人才養成班，就是以清華龐大的教育資源，讓金門因疫情期間受影響之青年能研習到第二技能，充實與完善其本身的就業條件，未來清華仍將在金門繼續深耕雲，來補足在地所需的各方面資源。

清華大學金門中心開設「全球行銷企劃人才養成班」，邀請不少在地企業家在上課時分享實務經驗，相當受學生歡迎。圖／清華大學金門教育中心提供
清華大學金門中心開設「全球行銷企劃人才養成班」，邀請不少在地企業家在上課時分享實務經驗，相當受學生歡迎。圖／清華大學金門教育中心提供
國立清華大學金門教育中心近期接受勞動部委辦開設「全球行銷企劃人才養成班」，有學員還沒結業，就有大公司預約進行面談，學員開心與清大金門中心總監李金振（前右四）與進修推廣學院院長張元杰（前排右五）。圖／清華大學金門教育中心提供
國立清華大學金門教育中心近期接受勞動部委辦開設「全球行銷企劃人才養成班」，有學員還沒結業，就有大公司預約進行面談，學員開心與清大金門中心總監李金振（前右四）與進修推廣學院院長張元杰（前排右五）。圖／清華大學金門教育中心提供

金門 勞動部

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