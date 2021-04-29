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屏東家扶寄養媽媽謝美玲 模範母親用愛修補受虐童的心

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶寄養媽媽謝美玲，13年照顧14名寄養童，獲屏東縣政府表揚模範母親，感謝先生林偉造無條件支持。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶寄養媽媽謝美玲，13年照顧14名寄養童，獲屏東縣政府表揚模範母親，感謝先生林偉造無條件支持。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶寄養媽媽謝美玲，13年照顧14名寄養童，獲屏東縣政府表揚模範母親。謝美玲是屏東家扶寄養服務的神隊友，只要屏東家扶一通電話，謝美玲就會出任務，曾在半夜、除夕夜，排除萬難的接孩子回家，主動的安頓好孩子，她說「受虐孩子的需要是不能等待的」。

謝美玲原本是屏東家扶培訓的保母，因當時寄養家庭數較少，臨危受命照顧一名緊急安置的寄養童，僅僅一天的照顧，讓她和先生有感於受虐孩子的需要，決定參加寄養家庭訓練，開啟謝美玲的寄養生涯，這13年來，不論是嬰幼兒、發展遲緩、行為問題的孩子，謝美玲都把孩子視為己出的對待。

小賢（化名）是一名受家暴而安置的孩子，謝美玲第一眼見到小賢時，就被孩子身上大小的瘀青給嚇到，緊接而來的挑戰是孩子因為被家暴，心理的憤怒讓孩子在學校霸淩同學、欺侮小動物，行為完全不受控制。

謝美玲說，那時孩子經常向人勒索，威脅，老師一通電話打來，就必須到學校帶著孩子和同學及對方家長道歉，甚至孩子向別人勒索的東西，還一一的買來還給對方，回家還得跟孩子鬥智，才不會引起更大的反彈，花了很長的時間，才讓孩子慢慢穩定下來。

保母出身的謝美玲，最擅長的是照顧嬰幼兒，照顧與陪伴寄養孩子長大的同時，也面臨寄養孩子要出養。謝美玲都是帶著嫁女兒的心情，幫出養的孩子打造專屬的金飾，只要謝美玲出現在金飾店，老闆都會笑著說「又有孩子要出嫁了！」她想把一生一世的祝福送給孩子，做為聘禮，讓孩子的人生有美好的啟程。

謝美玲說，很慶幸自己有能力擔任寄養家庭，也感謝先生林偉造無條件支持，現在自己的一雙兒女長大了，願意幫忙一起照顧寄養童，全家持續用愛修補受虐孩童受創的心。

寄養家庭 屏東縣政府 家暴

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