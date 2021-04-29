國際科拚外交 娘子軍允文允武扛交流重任

疫情籠罩卻沒阻斷高雄市政府與國際友邦往來腳步，除送口罩展現溫暖情意，本月初中美洲友邦駐台使節拜訪市長陳其邁，市府中庭也正展示日本八王子市主題展，每一場國際交流安排、接待，幕前及幕後充滿學問，市府行國處國際科團隊是主力部隊，十餘人陣容發揮強大戰力，幾乎都是娘子軍，除外語能力出色外，打包、負重等能力樣樣具備。

國際科團隊像是高雄市政府對外櫥窗，能讓更多人看見這座城市的特質與風景，成員以六、七年級生為主，相當年輕有幹勁，科長曾敏惠曾在外交部服務，有過中央歷練，讓她處理接待事務更穩健。股長侯欣怡曾在總統府服務，她說，在中央與地方挑戰不同，地方彈性較大，接待外賓仍戰戰兢兢，不能有一絲失禮、失誤，畢竟這攸關城市形象。

國際事務研究員蘇詩雅有過9年多電視台記者歷練，在媒體業養成的抗壓性與膽識，轉進公部門一樣可以從容揮灑。

國際科團隊唯一的男性是黃譯司，他是中文系畢業，也精通日文，他也是同事眼中的暖男，約3個月前，韓國外交人員向他求助，提到丈夫之前來台出差買給女兒布偶遺失，小主人相當傷心，希望譯司協助在台灣找同款布偶。譯司憑著產品標籤等線索，在某連鎖生活用品店買到同款產品寄往韓國，讓小女孩好驚喜，黃譯司說，完成那場超級任務，很有成就感。

科員蔡瑜倫日文能力出色，正在市府大廳展出的日本八王子市特展，就是由她協助策畫。蔡瑜倫說，首長出訪時，國際科要處理許多幕僚事務，光紀念品準備與打包，就有許多眉角，也要有危機處理應變力，才能讓出訪圓滿、得分。國際科「日文一姐」非陳玉燕莫屬，擔任歷任市長傳譯，深獲信賴。