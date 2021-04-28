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高雄市啟動表參道計畫 活絡車站周邊商圈

中央社 / 高雄28日電

高雄市中博高架橋已經完成拆除，高雄市長陳其邁今天指出，高雄市政府啟動「高雄市表參道計畫」；市府計畫道路彩繪、騎樓順平，接著是危老建築及都更以帶動商圈的活絡。

陳其邁在今天的市政會議之後，針對中博高架橋拆除後的站西路交通指出，檢視周邊交通已逐步改善，包括人行道以及中山路、博愛路的車流都較原預期的模擬評估狀況更順暢，接著就要啟動表參道計畫，改善人行道品質並整合商圈，盼縫合南北高雄的落差。

陳其邁提出的「高雄表參道計畫」內容有「一豎六橫」，即中山連接博愛路；「六橫」含熱河街、九如路、建國路、八德路、七賢路、六合路等到美麗島大道，未來可以結合商圈含後驛、大連、長明等。

規劃表參道計畫，都市發展局長楊欽富指出，包括區內的道路彩繪、騎樓順平及都市更新、商圈活絡等。

主導表參道計畫的副市長林欽榮指出，短期內是道路彩繪及騎樓順平、危老建築及推動都更案，更重要的是計畫的靈魂，帶動商圈活化；表參道的起手式已經展開了，包括騎樓順平、道路彩繪，不過還是零碎的，市府會做整合，屆時，工務、都發、經發局等單位都要合力推動，「軟硬兼施、長短共用」。

表參道計畫區域涵蓋高雄車站北側包括十全路、九如路的博愛路段，南面從建國路到中正路的中山路，西面含後驛和三鳳中街商圈，東面有長明和南華商圈等，將先從人行道、路燈著手改造，同時要在計畫區內綠化及植栽，增加綠意等。

表參道是指日本東京明治神宮附近一條兼具傳統與現代化的街道，有國際一線品牌，是觀光客旅遊消費的購物指標區。

人行道 高雄市 陳其邁

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