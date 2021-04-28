名字同有「高」與「雄」免費住一晚 83人合格都姓高

高雄市觀光局今宣布，名字同時有「高」與「雄」兩字，就有機會讓觀光局免費招待到高雄住一晚，有100房免費入住名額，但改名無效。截至目前有329人報名，審查後符合資格者有88人，其中有83人都姓高。

高雄市觀光局長周玲妏表示，為讓更多民眾深度體驗高雄的多元樣貌，給自己「外宿高雄」的理由，觀光局邀請高雄市旅宿業者共襄盛舉，提供100房免費住一晚優惠名額，名字同時有「高」與「雄」兩字的民眾可享優惠；只要至指定網站（https://forms.gle/gWYMbDoziGECQFB3A）填寫個人資料，包括姓名、電話等，並上傳身分證明文件，前100名就可獲得免費住一晚的優惠大獎。

不過為避免增加戶政機關業務量，這次活動只接受公告前有效身分證件上有「高」與「雄」者，才符合資格報名，不接受改名。

幸運獲獎者，由主辦單位以手機或電子郵件通知，並邀請前來參加宣傳活動，在活動現場有更多優惠大放送，也歡迎其他民眾一同參與。

觀光局表示，活動上午10點半開始，到目前為止共有329人報名，經過審查後，有88人符合資格，其中高雄市民有12人、不姓高只有5人，多達83人都姓高。

有市民說，這項活動明顯讓姓「高」者有優勢，名字要同時有高、雄2字，若不姓高，就只能叫高雄或雄高，機率較小；「雄」字在男生名字中又算常見，若姓高就很容易達成。