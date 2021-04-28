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壹傳媒不賣台灣蘋果日報了！市場指應是「這原因」

安倍晉三推文讚台灣鳳梨 原來高雄輸出

中央社 / 高雄28日電

日本前首相安倍晉三今天在推特發布自己與台灣鳳梨的合照，並讚說看起來好好吃。高雄市農業局證實鳳梨由南友農青果生產合作社輸出，高雄市多年來參與東京國際食品展拓銷農產。

安倍晉三的推文指出，「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃」，同時發布的照片中，安倍手中拿著鳳梨滿臉笑容，前方紙箱上還寫著「台灣鳳梨」等字樣。

農業局比對安倍和鳳梨的合照表示，鳳梨來自高雄市南友農青果合作社輸出。農業局指出，高雄因特有土質及水質，栽培出來的鳳梨甜度高、果肉細緻、果心可食、汁多味美，加上高市府近年大力輔導農民團體提升設備、技術、採後處理流程等，讓高雄鳳梨在日本市場供不應求。

儘管價格較菲律賓鳳梨高一倍，高雄的鳳梨仍在日本打出了市場區隔，經常一上市即銷售一空，尤其持續掀起的台灣農產熱潮，今年高雄輸出鳳梨於日本市場較往年呈現倍數成長。

農業局說，為拓展多元銷售管道，高市府也成功媒合日本山形縣團購高雄鳳梨，首波高雄團購鳳梨日前抵達，一開箱就被完食；岩手縣也隨即向高雄內門區農會下訂7噸鳳梨，鳳梨團購的熱潮可望在日本遍地開花。高市府期望將此熱潮延續至玉荷包產季，持續攻佔日本市場。

市長陳其邁強調，市府對外會持續透過海外拓銷、國際食品展、媒合貿易商，對內則協助農民團體提升生產、冷鏈採後處理等提升內外銷品質，未來不僅是日本市場，也將眼光放向歐美、中東等地，將優質高雄農產推向國際。

鳳梨 日本 高雄市

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