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皇上載鳳芸宮媽祖海巡？船長黃上：一切攏係媽祖ㄟ安排
四年一科、規模最大的林園鳳芸宮媽祖海巡，將於4月30日下午從中芸港啟航。鳳芸媽祖今年在跋公船過程中選了「福昌3號」載送天上聖母，船長的名字是黃上，鄉親笑稱這次出巡是「皇上載媽祖」！黃上說，鳳芸媽祖海巡從來不是選噸位最大、最豪華的船，能被媽祖選上很榮幸。
65歲的黃上從就住在林園，父親也是漁民，他從14歲開始討海，捕魚超過50年。「媽祖護佑漁民，漁民也力挺媽祖！」林園鳳芸宮媽祖海巡，他幾乎每次都參加，過去曾擔任過載送王爺公的船，要載送媽祖還是頭一次。
林園鳳芸宮媽祖海上巡香開始前，會先進行「跋公船」儀式，以跋桮（擲筊）的方式決定護送神明的船隻，因為被媽祖和眾神選上的船長，漁獲都會大豐收，所以許多船長都會來跋桮。今年天上聖母將搭乘黃上的福昌3號漁船，黃上擲出3個聖筊，得到媽祖的應允。
林園鄉親聽聞這次天上聖母選了漁民「黃上」的福昌3號搭乘，笑說是「皇上載媽祖」！黃上說，家裡有6兄弟和妹妹，只有他和一個弟弟是單名，名字是爸爸取的，的確有朋友逗趣叫他「皇上、皇上」。
高雄林園中芸漁港岸邊，停靠了長長一排要參加鳳芸宮媽祖海巡的船隻，大大小小每艘都裝點的熱鬧繽紛。但媽祖要搭的這艘福昌3號，並不是其中最顯眼的。黃上說，鳳芸媽祖每次選的船，都不是最大的，應該是最有緣的吧。
黃上表示，媽祖真的很靈，這次獲選為公船後，想進廠上架重新油漆一番，船開到油漆處，對方說都排滿了，要等到6天以後才有空檔；正在想該怎麼辦時？對方過了一會兒又上前說，剛好有船來電取消，要的話可以立刻頂上，福昌3號就這麼上架油漆得煥然一新，「所以啦，一切攏係媽祖的安排！」
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