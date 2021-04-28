皇上載鳳芸宮媽祖海巡？船長黃上：一切攏係媽祖ㄟ安排

四年一科、規模最大的林園鳳芸宮媽祖海巡，將於4月30日下午從中芸港啟航。鳳芸媽祖今年在跋公船過程中選了「福昌3號」載送天上聖母，船長的名字是黃上，鄉親笑稱這次出巡是「皇上載媽祖」！黃上說，鳳芸媽祖海巡從來不是選噸位最大、最豪華的船，能被媽祖選上很榮幸。

65歲的黃上從就住在林園，父親也是漁民，他從14歲開始討海，捕魚超過50年。「媽祖護佑漁民，漁民也力挺媽祖！」林園鳳芸宮媽祖海巡，他幾乎每次都參加，過去曾擔任過載送王爺公的船，要載送媽祖還是頭一次。

林園鳳芸宮媽祖海上巡香開始前，會先進行「跋公船」儀式，以跋桮（擲筊）的方式決定護送神明的船隻，因為被媽祖和眾神選上的船長，漁獲都會大豐收，所以許多船長都會來跋桮。今年天上聖母將搭乘黃上的福昌3號漁船，黃上擲出3個聖筊，得到媽祖的應允。

林園鄉親聽聞這次天上聖母選了漁民「黃上」的福昌3號搭乘，笑說是「皇上載媽祖」！黃上說，家裡有6兄弟和妹妹，只有他和一個弟弟是單名，名字是爸爸取的，的確有朋友逗趣叫他「皇上、皇上」。

高雄林園中芸漁港岸邊，停靠了長長一排要參加鳳芸宮媽祖海巡的船隻，大大小小每艘都裝點的熱鬧繽紛。但媽祖要搭的這艘福昌3號，並不是其中最顯眼的。黃上說，鳳芸媽祖每次選的船，都不是最大的，應該是最有緣的吧。