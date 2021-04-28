高市荔枝受害741公頃農損逾3千萬 中央有救助

高雄市荔枝種植面積3088公頃，受到旱災等因素影響，落果情形嚴重，農業局統計受荔枝被害面積741公頃，損失金額逾新台幣3000萬元，農委會將公告救助。

高雄市有荔枝種植大樹區占1825公頃，其次是旗山區有529公頃等，近來受到旱季及4月初降雨等影響落果嚴重，旗山區的結果率約2成，大樹區約4成。

市長陳其邁今天在市政會議之後指出，農委會已核定高雄荔枝是屬於災害現金救助區，市府會在中央公告後，請農會及區公所儘速勘災，受害面積達到20%以上，玉荷包每公頃補助新台幣9萬元、黑葉荔枝補助每公頃6萬元，盼從寬認定災損，協助農民趕快度過難關。

農業局統計，高雄市荔枝被害面積741.0公頃，損害程度28%，損失金額3112萬7000元。

另外，包括梅子、茶葉也已經認定是災損區，陳其邁表示，相關部分都會加速勘災，市府也有多元配套方式協助及輔導農民。

荔枝農損嚴重，媒體關切5月中旬採收及售價的問題，農業局長張清榮表示，即使玉荷包已經著果，但是因為有技術性及管理等因素，還要氣候配合，尤其農民要細心照顧等，目前難估算採收量及售價。

高雄市除了荔枝農損之外，青梅被害面積430公頃，損害程度46%，損失金額1538萬5000元。茶葉被害面積62.6公頃，損害程度39%，損失金額651萬2000元。

市府統計3至4月高溫乾旱災害，包括那瑪夏、桃源、六龜、美濃、甲仙、杉林、茂林、大樹、旗山等20區回報，農業累計損失金額5354萬5000元；被害面積共1251公頃。