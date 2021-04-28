快訊

直播／華航機師染疫往社區擴散？ 陳時中下午2時說明

林口康橋國際學校2學生採檢呈抗體陽性 疫調193人全面停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄亞洲新灣區社宅 最慢明年第一季半數動工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市亞洲新灣區興建社宅及開發情形受到矚目。圖／高雄市經發局提供
高雄市亞洲新灣區興建社宅及開發情形受到矚目。圖／高雄市經發局提供

高雄市議會今進行都委會業務質詢，不少議員關切亞洲新灣區議題，市議員陳致中詢問亞洲新灣區社宅動工進度，都委會主委林欽榮說，最慢明年第一季半數以上社宅動工。市議員郭建盟指亞洲新灣區特貿三50%住宅獎勵，引發炒地皮疑慮，但其實市府最多可獲得約10萬坪的面積回饋，認為市府應向市民澄清，避免誤會。

陳致中今質詢詢問亞洲新灣區社會住宅動工進度，高市都市計畫委員會主委林欽榮答詢表示，社宅部分將要求設法最慢在明年第一季、3月前動工，不一定要全數1600戶一起動工，但至少應該要有一半以上先發包動工，相關方案確定後會再正式宣布。

亞洲新灣區社宅位於亞灣特貿三周邊2.3公頃市有土地，預計規畫興建1600戶，提供周邊企業員工及有租屋需求的民眾居住，並將結合社福設施，如托嬰、托育、長照等機構，讓老幼均能獲得妥善照顧。

郭建盟指出，高雄亞洲新灣區特貿三的50%住宅獎勵，引發炒地皮質疑，但他試算後發現，當全區商業開發時，台電與高市府不花一毛錢，可分到10.09萬坪商辦空間；10萬坪等於是一棟85大樓，或是4棟中鋼大樓。

郭建盟說，民眾有疑慮，但高市府說明猶如建築師，連他都聽不懂，建議市府應用易懂的庶民語言加強澄清疑慮，才能讓民眾了解市長陳其邁拚產業轉型的用心。

郭建盟也建議市府與參與招標廠商對話，讓50%住宅容積獎勵效力極大化，推動「以人為本」的5G AIoT智慧住宅應用與規範，滿足產業發展與住居需求。

社宅 陳致中 林欽榮

延伸閱讀

緊盯高雄工安 林欽榮：檢查表數位化 即時傳輸調閱

高市首場建築工地勞安講習 林欽榮：市府是玩真的

高雄捷運黃線環評審查通過 5月提大會審議

高雄中博高架橋拆除完成 歷史回憶願景館8月挪移回娘家

相關新聞

你叫「高、雄」嗎？觀光局邀免費住一晚 但改名無效

拚觀光出招！高雄市觀光局今宣布，如果名字同時有「高」與「雄」兩字，就有機會讓觀光局免費招待到高雄住一晚，有100房免費住...

小雨來得太晚 高雄玉荷包來不及長大已掉果

高雄地區連日陰雨，但雨量有限，對於作物灌溉助益不大，高雄市農業局長張清榮嘆，最近的降雨來得太遲，對已經掉果的果樹來說，於...

海生館小小職人夜宿登場 大小解說員角色互換

屏東海生館有別於日間參觀的夜宿體驗活動不斷推陳出新，近年結合鄰近社區推出的季節限定行程，讓遊客了解館內海洋生態外，也走出...

高雄亞洲新灣區社宅 最慢明年第一季半數動工

高雄市議會今進行都委會業務質詢，不少議員關切亞洲新灣區議題，市議員陳致中詢問亞洲新灣區社宅動工進度，都委會主委林欽榮說，...

高雄玉荷包若達災損門檻 每公頃可補助9萬

高雄玉荷包因缺水造成災損，高雄市長陳其邁昨午前往產區勘災，今早主持市政會議，責請農業局及各區公所，盡速協助農民申報災損，...

高雄市計程車費率凍漲14年 最快下半年有望調整

高雄市計程車費率14年未調整，凍漲13年的屏東5月起終於要調整，也讓高雄業者和司機近來紛紛向市府反映，盼凍漲更久的高雄也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。