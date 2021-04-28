高雄亞洲新灣區社宅 最慢明年第一季半數動工

高雄市議會今進行都委會業務質詢，不少議員關切亞洲新灣區議題，市議員陳致中詢問亞洲新灣區社宅動工進度，都委會主委林欽榮說，最慢明年第一季半數以上社宅動工。市議員郭建盟指亞洲新灣區特貿三50%住宅獎勵，引發炒地皮疑慮，但其實市府最多可獲得約10萬坪的面積回饋，認為市府應向市民澄清，避免誤會。

陳致中今質詢詢問亞洲新灣區社會住宅動工進度，高市都市計畫委員會主委林欽榮答詢表示，社宅部分將要求設法最慢在明年第一季、3月前動工，不一定要全數1600戶一起動工，但至少應該要有一半以上先發包動工，相關方案確定後會再正式宣布。

亞洲新灣區社宅位於亞灣特貿三周邊2.3公頃市有土地，預計規畫興建1600戶，提供周邊企業員工及有租屋需求的民眾居住，並將結合社福設施，如托嬰、托育、長照等機構，讓老幼均能獲得妥善照顧。

郭建盟指出，高雄亞洲新灣區特貿三的50%住宅獎勵，引發炒地皮質疑，但他試算後發現，當全區商業開發時，台電與高市府不花一毛錢，可分到10.09萬坪商辦空間；10萬坪等於是一棟85大樓，或是4棟中鋼大樓。

郭建盟說，民眾有疑慮，但高市府說明猶如建築師，連他都聽不懂，建議市府應用易懂的庶民語言加強澄清疑慮，才能讓民眾了解市長陳其邁拚產業轉型的用心。

郭建盟也建議市府與參與招標廠商對話，讓50%住宅容積獎勵效力極大化，推動「以人為本」的5G AIoT智慧住宅應用與規範，滿足產業發展與住居需求。