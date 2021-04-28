高雄玉荷包若達災損門檻 每公頃可補助9萬

高雄玉荷包因缺水造成災損，高雄市長陳其邁昨午前往產區勘災，今早主持市政會議，責請農業局及各區公所，盡速協助農民申報災損，以利及早發放災損救助金。

高市因為水荒受損的農作包括茶葉、青梅及玉荷包，前二者已啟動天然災害現金救助與低利貸款，玉荷包因也達救助門檻，開始受理災損申報。

陳其邁昨午前往大樹區視察荔枝災損部分，指農委會已核定荔枝屬於災害現金救助地區，等公告之後，會請地區農會與區公所盡速勘災，災損面積達到20%以上，玉荷包每公頃補助9萬元，黑葉荔枝每公頃補助6萬元，他要求從寬認定災損，協助農民度過難關。

今日市政會議亦表揚中博高架橋拆除工程有功人員、協助警方成功攔阻民眾遭詐騙之銀行行員以及響應高市推行「拒毒新運動」的和德昌公司(麥當勞授權發展商)。