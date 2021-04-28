高雄市計程車費率凍漲14年 最快下半年有望調整

高雄市計程車費率14年未調整，凍漲13年的屏東5月起終於要調整，也讓高雄業者和司機近來紛紛向市府反映，盼凍漲更久的高雄也能盡快調整。高雄市交通局表示，目前正在與各公、工會協商檢討調整，調幅還在討論，最快下半年調漲。

屏東縣計程車起跳運價原本1.5公里100元調漲為1公里100元，續跳運價每250公尺加收5元改成200公尺加收5元，車速5公里以下每3分鐘5元改為每2.5分鐘5元，5月起實施。近來不少高雄司機獲悉後，紛紛致電1999，盼高雄跟進。

高雄市交通局表示，計程車費率分為起跳、續跳和延滯，目前起跳價是1.5公里85元，續跳是每250公尺跳5元，延滯低於時速5公里下的塞車補助則是每3分鐘5元。

高雄計程車費率上次調整是2007年，已凍漲14年，14年前也只調整起跳價，將起跳價從1.5公里70元調整至85元，其他不變至今。交通局坦言，高雄市計程車費率確實很久沒調，有調整需求，從年初就已和各計程車公、工會討論調整。

交通局表示，不論起跳、續跳和延滯，業者和司機均希望調整，但調整的方案還在討論中，起跳價有建議以起跳費率不變但縮短起跳公里數、也有希望直接調整起跳費率等，意見還在整合溝通中。

另針對續跳，業者和司機盼由現行250 公尺縮短為200 公尺，每次跳表價格維持5元不變。交通局表示，其他五都均已採200公尺計費，這項調整較有共識。

據悉，目前延滯計費較為爭議，高市計程車權益促進協會籌備會表示，目前雙北、桃園是每80秒起跳5元，相當時薪225元；台中每120秒跳表5元，時薪約150元；但高雄日間180秒、夜間150秒跳表5元，司機時薪僅100至120元。

交通局說，延滯計費主要是補助塞車情形，因此要看各城市的交通狀況，有不同考量，無法一概而論；不過司機的心聲市府都會納入考量。目前調整版本還在討論中，還在檢討階段，預計最快下半年調整。