姓名有「高雄」 高市府號召百人免費住一晚
如果姓名同時有「高」與「雄」的民眾注意了，高雄市政府觀光局今天公布要招待名字有高、雄兩字的民眾共百人到高雄免費住宿，好康名額有限，先搶先贏。
市府觀光局今天指出，只要民眾姓名同時有「高」與「雄」，請到網站填寫個人資料等，於網址上傳（https://forms.gle/gWYMbDoziGECQFB3A）身分證明文件，前100名就可獲得免費住一晚的優惠大獎。
觀光局請民眾特別注意，為避免增加戶政機關業務量，只接受活動公告日前有效身分證件上有「高」與「雄」符合資格報名者，主辦單位將以手機或電子郵件通知。住宿飯店有觀光旅館、一般旅館及旅宿等。
觀光局長周玲妏指出，這波「高雄」人免費住一晚活動只是「愛在高雄住一晚」系列的首部曲，後續還有系列活動，歡迎民眾留意好康訊息。更多優惠及報名資訊，請洽高雄旅遊網。
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