你叫「高、雄」嗎？觀光局邀免費住一晚 但改名無效

拚觀光出招！高雄市觀光局今宣布，如果名字同時有「高」與「雄」兩字，就有機會讓觀光局免費招待到高雄住一晚，有100房免費住名額，但只限活動公告日前有效身份證件上有「高」與「雄」的報名者，所以改名無效。

高雄市觀光局長周玲妏表示，為讓更多民眾能深度體驗高雄的多元樣貌，給自己一個外宿高雄的理由，觀光局邀請高雄市旅宿業者共襄盛舉，提供100房免費住一晚優惠名額，給名字同時有「高」與「雄」兩字的民眾。

觀光局表示，只要姓名同時有「高」與「雄」，即可至指定網站填寫個人資料，包括姓名、電話等，並上傳身份證明文件，前100名就可獲得免費住一晚的優惠大獎。

不過，為避免增加戶政機關業務量，本次活動只接受活動公告日前有效身份證件上有「高」與「雄」的符合資格報名者。

幸運獲獎者，主辦單位將以手機或電子郵件通知，並邀請前來參加本次宣傳活動，在活動現場將有更多優惠大放送，也歡迎其他民眾一同參與。

周玲妏說，這波「高雄」人免費住一晚活動，只是「愛在高雄住一晚」系列的首部曲，後續將搭配觀光局主辦的潮高雄生活節、十面埋伏單車活動、啤酒嘉年華及高雄美食系列等活動，將有更多好康優惠方案。

周玲妏表示，希望全國民眾能踴躍熱情參與，一起呼朋引伴來高雄觀光旅遊，在地的高雄市民也能享有優惠，挑一間自己喜愛的飯店入住，享受今晚不回家的旅行感。更多優惠及報名資訊，請洽高雄旅遊網。